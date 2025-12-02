Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Trabzonspor ile İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Taraftarların merakla beklediği mücadelenin biletleri de satışa sunuldu.

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kırmızı siyahlı Van ekibi, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda deplasmanda Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün başlayacak olan maçlar, 4 Aralık Perşembe günü tamamlanacak. Van ekibi ise yarın (3 Aralık Çarşamba) deplasmanda ter dökecek.

Sporseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın bilet fiyatları da belli oldu. Kırmızı siyahlı Van ekibinin taraftarları için bilet fiyatı 50 TL olarak belirlendi.

İşte bilet fiyatları;

VIP Platinum B Blok: 750 TL

VIP Platinum A-C Blok: 500 TL

VIP Gold: 350 TL

VIP Silver: 250 TL

Batı-Doğu-Mattia Ahmet Minguzzi tribünleri: 61 TL

Kale Arkası ve Misafir Tribünü: 50 TL

3 Aralık Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşma saat 20.30’da Papara Park Stadyumunda oynanacak.