Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Van’da iş yoğunluğu arttı. Çarşı pazarda bayram hazırlığı yapan esnaf ve iş yerleri kesintiden dolayı mağdur oluyor.

Özellikle mesai saatlerinde yaşanan enerji kesintisi kentin genelinde mağduriyete neden oluyor.

Bayram öncesi enerji hatlarına aşırı yüklenmeden dolayı oluştuğu belirtilen arızalarda, birçok ilçede ve mahallelerde sorun devam ediyor. Enerji kesintisinin sık sık yaşanması özellikle iş yerlerinde ve hanelerde bulunan elektronik ürünlere de zarar verebiliyor.

ESNAF: İŞLERİMİZ AKSIYOR, CİHAZLARIMIZ ZARAR GÖRÜYOR”

Gün içerisinde çok fazla sayıda kesintisinin yaşanmasına isyan eden esnaf ve vatandaşlar, “21. yüzyıldayız ve gün içerisinde defalarca elektrik kesintisi yaşanıyor. Bayram arifesi insanların iş yoğunluğu çok fazla. Kesintilerin fazla olması işlerimize zarar veriyor. Yetkililerin acil önlem alması gerekiyor. Cihazlarımız zarar görebiliyor veya işlerimiz aksayabiliyor. Bugün ve başka zamanlarda aynı durumların yaşanmaması için daha fazla tedbir alınmalı…” sitemlerinde bulundu.