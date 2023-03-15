Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evleri yıkılan ya da hasar gören binlerce depremzede, kamu kurumlarının koordinasyonu ya da kendi imkanlarıyla geldikleri Van'da misafir ediliyor.

Her türlü ihtiyaçları karşılanan afetzedelerin, yaralarının sarılması ve depremin psikolojisinden kurtulmaları amacıyla çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

Erciş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan el sanatları kurslarına katılan kadın kursiyerler, bu sayede depremin etkisinden uzaklaşıyor hem de el becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

Yurtlarda kalan çocuklara da resim ve müzik kurslarında düzenlenen etkinliklerle psikososyal destek veriliyor.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halis Özdaş, AA muhabirine, tüm depremzedelerin acılarını paylaştıklarını söyledi.

Kadınları depremin olumsuz psikolojisinden uzaklaştırmak amacıyla projeler hayata geçirdiklerini anlatan Özdaş, "Misafirlerin kaldığı yurtlarda birçok kurs açtık. Hedefimiz kadınların boş zamanlarını değerlendirerek kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak. Kurslara katılan kadınların morali yükseliyor, çeşitli ürünler tasarlamak terapi gibi geliyor. Kendilerini misafir etmekten mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

"Kendilerini yalnız hissetmesinler diye açtık"

Usta öğretici Filiz Müjde ise kursların kadınlar için psikoterapi merkezi gibi olduğunu belirterek, "Burada kendilerini daha iyi hissediyorlar. Onlara manevi destek veriyoruz. Örgü örmeyi, çanta yapmayı, takı tasarlamayı öğretiyoruz. Kendilerini yalnız hissetmesinler diye kursu açtık. Kadınlar da burada olmaktan mutluluk duyuyor." dedi.

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Döne Kalan, "Kahramanmaraş'tan buraya geldik. Çok büyük bir felaket yaşadık. Allah razı olsun bize burada kucak açtılar. Biz de kurslara katılarak teselli buluyoruz. Burada zamanımızı değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kurslar sayesinde moralimiz düzeliyor"

Malatya'dan gelen Zülfüye Güçlü de "Herkese teşekkür ederiz. Allah devlete zeval vermesin. Burada çanta, patik yapıyoruz. Farklı ürünler tasarlıyoruz. Kursun açılması çok iyi oldu. Kafamız dağıldı, depremin etkilerinden kurtulmaya başladık. Artık aklımıza kötü şeyler gelmiyor." diye konuştu.

Depremin ardından ülkedeki herkesin depremzedelere yardım için seferber olduğunu belirten Leyla Işık, yaşadıkları zor günleri unutmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Van'da da çok iyi ağırlandıklarını aktaran Işık, şunları kaydetti:

"Kaldığımız yurtta bizim için kurs açan müdürümüze teşekkür ederiz. Kurs olmasaydı yaşadıklarımızı kaldıramazdık. Depremlerden dolayı psikolojimiz çok bozuldu. Bu kurs sayesinde moralimiz düzeliyor. Allah bu kursun açılmasına katkı sunanlardan razı olsun. Sürekli televizyonda deprem görüntülerini görüyor ve ağlıyorduk. Şimdi kendimizi daha iyi hissetmeye başladık. Kursa katılan herkes elinden geldiğince bir şey yapmaya çalışıyor. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz."AA