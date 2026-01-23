Van’da bugün (23 Ocak) düzenlenecek olan Ekonomi Buluşmaları’na, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarından bakan yardımcıları da katılacak.

Van’da gerçekleşecek Ekonomi Buluşmaları, merkezi idare ile kent ekonomisinin temsilcilerini bir araya getirecek. Program kapsamında bakan yardımcıları, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı heyeti ve Van’daki iş dünyası temsilcileriyle bir dizi görüşme yapılacak.

Ekonomi Buluşmaları’na; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammed Kasım Gönüllü, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar katılım sağlayacak. Programda ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan bakan yardımcılarının da yer alması bekleniyor.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı adına ise Başkan Nihat Zeybekci ile birlikte başkan yardımcıları ve ekonomi kurmayları Van’da bulunacak. Gün boyu sürecek programda; Van Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından, Van’da faaliyet gösteren oda, borsa, meslek örgütleri, esnaf odaları, sanayi sitesi kooperatifleri ile sektör temsilcileri ve iş dünyasıyla görüşülecek.