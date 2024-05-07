Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tüketici sağlığını korumak ve fiyat hareketliliğini kontrol etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Başta tarım ürünleri olmak üzere gıda ürünleri piyasalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarının etkin yürütülmesi için Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çalışmaları kapsamında Van’da denetimler gerçekleştirildi.

İl müdürlüğü personellerince yürütülen denetim çalışmalarında sebze ve meyvelerin fiyat ve miktar bilgileri araştırılarak, tüketicinin uygun fiyata, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini kolaylaştırmak amaçlanıyor.

2017 yılından bu yana Türkiye’nin her noktasında İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yürütülen TÜFİS çalışmaları ile fiyat denetimi yapılarak fahiş fiyatların önüne geçilmesi de amaçlanıyor.

Yapılan denetimlerin, belli periyotlar şeklinde devam edeceği belirtildi.