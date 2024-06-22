Bu sene 24 Haziran – 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan festival, Tatvan’da kayıtların alınması ile başlayacak.

Yeryüzü Cenneti Bitlis Nemrut Krater Gölünden Tarihi Adıyaman Nemrut’a Pedallıyoruz 2. Bisiklet Festivalinin programı açıklandı.

Vangölü Aktivistleri Derneği İstişare Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, festivale ilişkin yaptığı paylaşımda; “Van Gölü Aktivistleri Derneği’nin düzenlemiş olduğu bisiklet turu ile yol boyunca Anadolu'nun kadim topraklarının hikayelerini dinleyecek, pedal çevirirken tarihin derinliklerine yolculuk edeceğiz. Nemrut'un heybetli heykelleri bizleri hedefe ulaştığımızda karşılayacak ve bu eşsiz deneyimin mükafatı olacak” dedi.

Festivalin programı şu şekilde;

PROGRAM:

* Toplanma ve kayıt: 23 Haziran 2024 Tatvan

* Halkın festivale davet edilmesi: 24 Haziran Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz

* Bitlis Valisi katılımı ile basın açıklaması ve festivale start verilmesi: 25 Haziran Bitlis Nemrut Kalderası

* Adıyaman Nemrut’a hareket: 26 Haziran 2024 Bitlis.