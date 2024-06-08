Edremit Belediyesi, yaz spor kursları için kayıtları almaya başladı.
12 farklı branştan eğitimin verileceği kurslarda çocuklar ve gençler farklı branşlara kayıt yaptırabilecek.
Edremit Belediyesi Spor Müdürlüğü bünyesinde kayıtlar alınırken, kursiyerler atletizm, boks, futbol, bilek güreşi, salon futbolu, voleybol, basketbol, BESYO kursu, POMEM kursu, masa tenisi, halk oyunları ve fitness branşlarından istediğini tercih edebiliyor.
Yaz kursları için kayıtlar Yeni TOKİ Edremit Toplum Merkezi yanında yer alan Edremit Belediyesi Spor Müdürlüğünde alınıyor.
Kaynak: Wanhaber: Mecnun Çali