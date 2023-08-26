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Edremit Belediyesi, temiz bir Edremit için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda bugün saat 16.00'da düzenlenecek olan etkinlik kapsamında ilçede kapsamlı temizlik çalışması yapılacak.

Bir yandan ilçeye kazandırılan turmepa gemisi ile temizlik yapılırken, bir yandan dalgıçlar diğer yandan ise gönüller ve vatandaşlar Lalapaşa Sahil Parkı ve Edremit sahilinde çevre temizliği yapacak. 'Van Gölü Edremit Çevre Temizliği Şenliği' kapsamında konser, tekne turu, çocuk etkinlikleri, sahne gösterilerinin yanı sıra etkinliğe katılanlara ayran aşı ve balık ikram edilecek.

Bugün saat 16.00'da Lalapaşa Sahil Parkı'nda bir araya gelecek olan vatandaşlar, buradan başlayarak Edremit sahilinde çevre temizliği yapacak.

Edremit Belediye Başkan İsmail Say'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye çalışanları ve kurum amirlerinin de katılım sağlayacağı etkinlikte, kapsamlı çevre temizliği yapılacak. Temiz çevre, temiz Edremit için çalışmalarına ağırlık veren Edremit Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı turmepa gemisi ve dalgıçlar ise Van Gölü dibindeki çöpleri temizleyecek.

van bölge gazetesi