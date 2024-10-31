Van’da günden güne derinleşerek artan bir sorun haline gelen trafiği rahatlatacak kararların ana gündem maddesi olduğu Van BŞB 2024 Ekim ayı UKOME toplantısında 24 gündem maddesi görüşüldü.

EDREMİT – YYÜ ARASI DENİZ ULAŞIMI

Kentte deniz taşımacılığı için kararı gündeme alan UKOME, Edremit ilçesi marina iskelesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde bulunan sahil iskelesi arasında yapılması planlanan deniz otobüsü seferlerine yönelik gerekli çalışmaların yapılabilmesi için talebin alt komisyona havale edilmesi kararını aldı.