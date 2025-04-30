Van’ın Edremit Belediyesi, Van İl Jandarma Komutanlığı Edremit Sosyal Tesis Müdürlüğü ile Maliye Kampı sahil bölgesinde yer alan ve sezon boyunca kalabalık bir ziyaretçi kitlesini ağırlayan yerlerden olan sahilde Mesire Alanı Yenileme Projesi başlatacağını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, “Büyük bölümü atıl durumda olan 22.750 metrekarelik alanı kapsayan proje ile hem çevresel doku modern bir hale getirilecek hem de ziyaretçilere daha konforlu bir dinlenme alanı sunulacak” denildi.

İHALE SÜRECİ BAŞLATILDI, SEZON İÇERİSİNDE TAMAMLANMASI AMAÇLANIYOR

İhale süreci başlatılan ve sezon içerisinde tamamlanması hedeflenen proje kapsamında alanda çimlendirme ve peyzaj çalışması yapılacağı ve aynı alanda 90 adet modern kamelyalar kurularak, 50 adet mangal alanı ve küllük yerleştirileceği kaydedildi. Alanın çevre hijyenini sağlamak için ise 200 adet çöp kutusu ve 20 adet konteyner bırakılacağı belirtildi.

Edremit Belediyesinden yapılan bilgilendirmede; “Yeşil dokuyu arttırmayı amaçlayan proje kapsamında alana 680 adet farklı özellikte ağaçların dikimi gerçekleştirilecek. Yeni çocuk oyun grupları bırakılacak alanın ışıklandırma sistemleri de yenilenecek. Sportif faaliyetlerin gözetildiği proje ile alandaki yürüyüş ve bisiklet yolu revize edilerek modern bir görünüme kavuşturulacak” diye kaydedildi.

TURİZM POTANSİYELİ ÖNE ÇIKARILACAK

Proje hakkında konuşan belediye Eşbaşkanı Rabia Başak Koç, devam edecek benzeri çalışmalarla ilçedeki turizm potansiyelini açığa çıkarmak istediklerini söyledi. Koç, “ İlçemiz doğal ve turistik değerleri açısından önemli bir potansiyel taşıyor. Ama maalesef bu potansiyel hala tam anlamıyla açığa çıkmış değil. Bizler göreve geldiğimiz günden beri ilçemizin turizm potansiyellerini nasıl öne çıkarabiliriz diye çabaladık.

Yaptığımız birçok çalışmanın yanı sıra mesire alanında uygulanacak bir proje hazırladık. Hem sahili daha modern hale getirmek hem de özellikle yaz aylarında ilçemizi ziyaret eden binlerce yerli ve yabancı misafiri daha iyi koşullarda ağırlamak için bu çalışmayı başlatıyoruz. Arkadaşlarımız, proje kapsamında yeşil alanlardan sportif aktivitelere her bir şeyi tasarladı. Ekolojik hassasiyetten de ödün vermeden sahili daha cazip hale getireceğiz. Bu, hem ilçemiz hem de kentimiz için önemli bir katma değer olacak.” şeklinde konuştu.