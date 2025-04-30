Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen 2025 yılı Mart ayı geçici dış ticaret verilerine göre Van’da ithalat ve ihracat bir önceki aya kıyasla düşüş gösterdi.

Mart ayında Van’ın ithalatı 6 milyon 256 bin dolar olarak kaydedildi; bu, bir önceki ay 9 milyon 120 bin dolar olan ithalata göre yaklaşık yüzde 31,4’lük bir azalma anlamına geliyor.

Aynı dönemde Van’ın ihracatı 2 milyon 768 bin dolar olarak açıklandı; bu, Şubat 2025’te 3 milyon 213 bin dolar olan ihracata kıyasla yaklaşık yüzde 13,9’luk bir düşüşü ifade ediyor.

Van’ın dış ticaret açığı, ithalat ve ihracat arasındaki fark olarak hesaplandığında, Mart 2025’te 3 milyon 488 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Şubat 2025’te dış ticaret açığı 5 milyon 907 bin dolar olarak açıklanmıştı. Bu, dış ticaret açığında bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 41’lik bir azalma olduğunu gösteriyor.

Van’da dış ticaret açığındaki yüzde 41’lik iyileşme, ithalattaki düşüşün ihracattaki düşüşten daha yüksek oranda gerçekleştiğini gösteriyor.

TÜRKİYE GENELİ;

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 23 milyar 415 milyon dolar, ithalat yüzde 2,2 artarak 30 milyar 610 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Mart ayında yüzde 3,3 artarak 20 milyar 824 milyon dolardan, 21 milyar 516 milyon dolara yükseldi.

Mart ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 1,4 artarak 22 milyar 833 milyon dolardan, 23 milyar 153 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mart ayında 1 milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 2,3 artarak 44 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,9 oldu.