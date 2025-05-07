Van’ın Edremit Belediyesi ile Aksa Van Doğalgaz Dağıtım A.Ş. arasında Edremit ilçesinde gerçekleştirilecek doğalgaz altyapı yatırımlarını kapsayan 2025 yılı yatırım protokolü imzalandı. Şirket ofisinde gerçekleşen toplantıya Edremit Belediyesi Eşbaşkanı Rabia Başak Koç, Eşbaşkan yardımcısı Zana Karakaya, belediye meclis üyeleri, Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri ve Aksa Van Doğalgaz Şirket Müdürü Musayip Akyüz ile şirket personelleri katıldı.

Toplantıda Edremit ilçesindeki doğalgaz altyapısının mevcut durumu değerlendirilerek, kısa ve orta vadede yapılması planlanan yatırımlar tartışıldı.

Doğalgaz hizmetinin götürülemediği sokak ve mahallelerle ilgili de fikir alışverişinde bulunulduğu belirtilen toplantıda, genel değerlendirmelerin ardından yıl içerisinde ilçe genelinde yapılacak yeni yatırımlarla ilgili güzergâh planlamaları, ruhsat süreçleri, altyapı kazılarında uygulanacak teknik esaslar ve üstyapı tahribat bedellerinin karşılıklı protokolle belirlendiği aktarıldı.

Protokolde, altyapı kazı ruhsatlarında uygulanacak zemin tahrip bedellerinde indirime gidilerek yatırımların teşvik edilmesi ve ilçeye yapılacak doğalgaz hizmetinin daha hızlı, planlı ve maliyetsiz bir şekilde ulaştırılması gibi konularda fikir birliği sağlandığı belirtildi.