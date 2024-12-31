Van’ın Edremit Belediyesi, 2023 yılında, Yüzen Otel Projesi’nin hayata geçirilmesi için Yap-İşlet-Devret modeliyle ihale düzenledi. Gemi, içinde otel odaları, restoran ve kafelerin yer alacağı 5.000 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecekti. 25 yıllık işletim süresi için düzenlenen ihaleyi 30 milyon TL bedelle kazanan LVM Denizcilik Turizm Gıda A.Ş.’nin, projenin yapım süresi için 450 günlük bir takvimle sözleşme imzaladığı belirtildi.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamada; “Ancak, 28 Temmuz 2023 - 20 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlanması gereken projede somut bir adım atılmadı. Yüklenici firmanın asli sorumluluklarını yerine getirmemesi gerekçesiyle, belediye yönetimi sözleşmeyi feshetme kararı aldı” denildi.

İHTARNAME SÜRECİ

Konuya ilişkin olarak Van Edremit Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi; “Belediye, ihale tarihinden sonra Ağustos 2023 tarihinde Proje Kontrol ve Uygulama Komisyonu kurdu. Komisyon, 2024 yılının Ocak ayında yükleniciye ihtarname göndererek sözleşmenin akıbeti hakkında detaylı bilgi verilmesini istedi. Ancak, bu süreçte belediyeye projeye ilişkin herhangi bir evrak iletilmedi.

Belediyeye herhangi bir bilgi veya belge sunulmaması üzerine firmaya bir ihtarname gönderildi ve şu temel eksiklikleri vurguladı; ‘Yüklenici, projeyi hayata geçirecek herhangi bir adım atmadığı, sorumlulukları yerine getirilmediği, ilgili yüklenici tarafından işlemlere başlaması gerekilen feribotun su aldığı, inşa süresinde yapılması zorunlu All Risk Sigortası, Makine Montaj Sigortası gibi zorunlu sigorta poliçelerinin tarafımıza bildirilmediği ve feribotun havuz kirası ve elektrik giderleri karşılanmadığı…’ denildi. İhtarnamede ayrıca, ‘Teslim edilen gemi/feribot adeta çürümeye terk edilmiştir. Yapım sürecine ilişkin belediye yönetimine hiçbir bilgi ve belge sunulmamıştır’ ifadelerine yer verilmiştir.”

SÖZLEŞME, HÜKÜMLERİ YERİNE GETİRİLMEDİĞİ GEREKÇESİYLE FESHEDİLDİ

Van Edremit Belediyesi yaptığı açıklamada; “İhtarlara rağmen belediyeye süreçle ilgili somut bilgi ve belge sunmamaya devam eden firma, 450 günlük sözleşme süresinin sonunda dahi yükümlülüklerini yerine getirmedi. Bunun üzerine belediye, proje ile ilgili sözleşme hükümlerini ve taahhüdünü yerine getirmemesi üzerine iptal kararı alındığını yükleniciye bildirdi. Bu gelişmelerin ardından firma tarafından çürümeye terk edilen geminin ihalesine yönelik belediye yönetiminin aldığı fesih kararı, belediye meclisi tarafından onaylandı. Aralık ayı olağan meclis toplantılarının 6 Aralık’ta gerçekleşen 5. oturumunda görüşülen karar, oy çokluğuyla kabul edildi…” denildi.