Van'ın Edremit Belediyesi, bünyesinde çalıştırdığı 33 sözleşmeli personele Aralık ayı içerinde mesaj göndermiş, sözleşmelerinin yeni yılda yenilenmeyeceğini duyurmuştu.

Söz konusu durum ile ilgili harekete geçen Edremit Belediyesi, bünyesinde çalışan 33 sözleşmeli personelden 16'sının çıkışını gerçekleştirdi. 1'i mühendis, 4'ü tekniker, 11'i eğitmen kadrosunda olmak üzere 16 sözleşmeli personelin işine son veren Edremit Belediyesi'nden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Edremit Belediyesi, Belediye Başkanı Rabia Başak Koç adına sözleşmeli 16 personele, "01.01.2024 - 31.12.2024 tarihleri arasında belediyemizle imzalamış olan hizmet sözleşmeniz 15. maddesinin (ç) (Hizmetin gerektiği pozisyona ihtiyaç kalmaması) bendi gereğince yenilenmeyecektir. 31.12.2024 tarihi itibari ile işten çıkışınız yapılacaktır. Bilgilerinize rica ederim." ifadesinin yer aldığı tebligat gönderdi.

İşte Edremit Belediyesi tarafından 31.12.2024 tarihi itibariyle işten çıkartılan kişiler:

Burak G. Emre İ. Göktuna Ş. Mehmet Onur G. Özlem K. Habban D. Emrah D. Talat A. Tuba Ç. Ahmet A. Hatip O. Faruk T. Sibel K.I. Cem Burak K. Gizem G.Y. Kezban K.