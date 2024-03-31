Cemil Komi, 1987 yılında Van’ın Çatak ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini burada tamamladıktan sonra, 19 Mayıs Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Anadolu Üniversitenin Sosyoloji Bölümlerinden mezun olarak eğitimini tamamladı. 2012 yılında sonra aktif olarak siyasete girdi.

2016 yılından DBP Van il yönetimin de yer aldı. 2017 yılında DBP PM üyeliğine seçildi. 2019 yılında gerçekleştirilen yerel yönetimler seçimlerinde Van Büyükşehir Meclis Üyeliğine seçildi. Kayyum atanana kadar Van Büyükşehir Meclis Başkanlığı görevini yürüttü. HDP PM üyeliği yaptı. Yaklaşık 4 buçuk yıldır HDP Genel Merkezi Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu üyeliğini yapmakta. Ayrıca Edremit Belediyesi’nin HDP Meclis grubu sözcülüğünü yapmaktadır.