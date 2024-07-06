Futbol dünyasının unutulmaz isimlerinden Edgar Davids, göz sağlığıyla zorlu bir mücadele veriyor. Hollandalı efsane, glokom adı verilen göz hastalığıyla savaşarak kariyerinin her anında özel gözlükler kullanmak zorunda kalıyor.

Uzun yıllar boyunca görme sorunlarıyla mücadele eden Davids, futbol kariyerindeki başarılarıyla olduğu kadar göz sağlığı için yaptığı mücadeleyle de anılıyor. İlerleyen yaşına rağmen hala sahalarda aktif olan Davids'in özverisi, spor dünyasına ilham veriyor.