E-Devlet'ten e-kira sözleşmesi uygulaması geliyor.

Böylelikle ev sahipleri ile kiracıların yaptığı kontratlar kayıt altına alınacak.

Bu yöntemle kayıt dışılığın azaltılması ve fahiş kira artışının önüne geçilmesi bekleniyor.

Kira sözleşmelerinin artık e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacak olması, sözleşmelerin dijital ortama aktarılmasını sağlayacak.

Merkezi Kira Takip Sistemi ile ayrıca kiralama ihtilaflarının yaşanması durumunda, sözleşme şartlarına ilişkin takip ve incelemeler daha kolay yapılabilecek.

Uygulamayı ilk kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurmuştu.

"KİRA KONTRATLARI YIL SONUNA KADAR E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN YAPABİLECEK"

Yılmaz, "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı"nda e-Devlet'e girişin yüzde 329'a varan ciddi bir artış yaşandığını belirterek, e-kira uygulamasına da şu sözlerde değinmişti:

E-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler. Bu da gündemimizde olan önemli bir hizmet.

UYGULAMA 2024'ÜN SONUNDA TAMAMLANACAK

Bu konuda uzmanlar açıklamalar yaparak sistemin 2024'ün sonuna kadar tamamlanarak 2025'in başında uygulamaya geçeceğini dair öngörülerini paylaştı.

Uzmanlar; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analiz Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın çalışmalarında sona gelindiğini bildiriyor.

NASIL İŞLEYECEK

Verilen bilgilere göre, sistemle birlikte ev sahibi ile kiracının imzalamış olduğu kira sözleşmesinin bir nüshası, sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde e-Devlet sistemine kaydedilmiş olacak.

BEYANDA BULUNAN EV SAHİBİ SAYISI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na göre, 2023'te beyanda bulunan ev sahibi sayısı 1,8 milyon olarak açıklandı. Yaklaşık 3,7 milyon ev sahibi ise asgari beyanname vermiyor.

UYGULAMANIN AVANTAJLARI

-E-kira kontratıyla fahiş fiyat artışının önüne geçilmesi hedefleniyor.

-E-kira kontratı uygulamasıyla e-Devlet'ten kira bedellerinin izlenip, aşırı artışları tespit edebilecek.

-Sözleşmelerin dijital ortama aktarılmasıyla konut piyasası daha şeffaf ve güvenilir olacak.

-Kiralama ihtilaflarının yaşanması durumunda, sözleşme şartlarına ilişkin takip ve inceleme daha kolay yapılabilecek.

-Kira sözleşmelerinin kayıt dışı olmasının önüne geçilebilecek.

-Kamu otoriteleri ile uzmanların yerleşim yerlerindeki kiralık konut ve iş yerlerini incelemesi ve fahiş kira artışlarını tespit etmeleri kolaylaşacak.

-Konut piyasasındaki kira, boşluk ve aidat gibi verilerin daha doğru ve güvenilir biçimde elde edilmesine imkan verecek.

-Kiralanan gayrimenkullerin kayıt altına alınması, beyanname sınırının dışında kalan konutlar ile emsal kira üzerinden vergilendirilmesi gereken maliklerin kolaylıkla tespitine olanak sağlayacak.

-Bu yolla gayrimenkul sermaye gelirinin rasyonel vergilendirilmesi yapılabilecek ve vergi gelirlerinde ciddi artış elde edilecek.

-Kira işlemleri hızlanacak.

-Gayrimenkul yatırımlarını daha cazip hale gelecek.

-Kira ücretinin sistem üzerinden görülebilmesi, kiracılara ve ev sahiplerine bölgelerindeki piyasa koşulları hakkında doğru ve güncel bilgi sağlayacak.

-Uzmanlara göre, e-Devlet entegrasyonu ile 2,6 milyon kira gelir vergisi mükellef sayısında önemli bir artış olabilir.

-Sahte imza ile yapılan kira sözleşmeleri, alt kiralamalar ile yapılan usulsüz kiralamalar da son bulacak.