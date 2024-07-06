Olay, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle kameralara yansıdı.

Sağlık ekipleri ve polis olay yerine hemen ulaşarak genç kızı ikna etmeye çalıştı. Ancak ikna çabaları sürerken, Sümeyye K. bir anda duvarın üstünden koşarak aşağıya atladı. Metrelerce yükseklikten yere düşen genç kız ağır yaralandı.

Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sümeyye K., ambulansla Şişli'deki bir hastaneye kaldırıldı. Genç kızın durumu ciddiyetini koruyor ve hayati tehlikesi devam ediyor.

Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Sümeyye K.'nın intihar girişimi, bölgede büyük üzüntü ve endişeye yol açarken, yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.