Batman-Kozluk karayolu Devecik mevkisinde yolun tek şeritte düştüğü bölümde 06 FC 6240 plakalı pikap ile 23 BF 009 plakalı tır, sürücülerinin kontrolünden çıkarak kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde pikapta bulunan aynı aileden Medeni İba, Remziye İba, Neslihan İba ve Mensure Güler’in hayatını kaybettiğini, tır sürücüsünün ağır yaralandığını belirledi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna, yaralı ise hastanede tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden Mardin’e düğüne gideceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.