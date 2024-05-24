İşten çıkarılan ve bugün düğünü olan Hasan Kırmızı isimli eski çalışan da, İpekyolu Belediyesi önündeki çadıra giderek iş arkadaşlarını ziyaret etti.

İş arkadaşlarını ziyaret eden ve bugün düğünü olduğunu belirten Hasan Kırmızı, “İşten çıkarılınca mağdur oldum. En mutlu günümü şu an mutsuz bir şekilde geçiriyorum. Mühendislik bölümü mezunuyum. İlk işe girdiğimden bu yana temizlik işlerinde görevli idim ve ekmeğimi kazandığım için mutluydum. Bu mutlu günümde, sabah uyandığımda borçlarımı nasıl ödeyeceğim sıkıntısı var içimde. İşten çıkarılan arkadaşlarımız ekmeğinin peşindeydi. Bir an önce işe geri dönmeyi talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“MÜZAKERE EDELİM”

Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz ise, müzakere taleplerini yineleyerek, “Bugün, işten çıkarılan Hasan kardeşimizin düğünü. Bu kardeşimizin düğün günü gelip çadırdakilere destek vermesi çok önemli. Burada ki eylemlerimiz devam edecek. Her zaman söylediğimiz gibi usulsüz olarak işe alınan varsa, işe gelmeyen, sadece aydan aya ATM’ye gelip maaşını alan varsa beraber tespit edelim, o kişiler işe alınmasın. Ama ihtiyacı olan kişileri geri işe alsınlar. Sesimizi duysunlar. Hasan kardeşimizi de tebrik ederiz. Rabbim hayırlı yuva kurmasını nasip etsin. Biz de kendisinin yanında olacağız” dedi.