Vangölü Aktivistleri Derneği ve Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, Uluslararası Vizyon Van Kongresi’nde; başta Van Gölü olmak üzere, küresel ısınmanın iklim değişikliği ve sulak alanların yok olmasına yol açan sebeplere dikkat çekerek ‘Van Gölü Havzası Alan Başkanlığı’ önerisinde bulundu.

“BU SESE KULAK VERİN”

Erdoğan Özel, Van Gölü için sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çağrıda da, “ Bu sese kulak verin! Van Gölü hepimizin ve risk altında! Geç olmadan önlem almak hepimizin görevidir. Van’ın gelecek vizyonunda mutlaka olması gereken konu; Van Gölü Havzası Alan Başkanlığı‼ Van’ın gelecek vizyonu kongresinde, Van Gölü’nün korunması, havzaya sosyo ekonomik katkısı ve geleceğe taşınması vizyonunu ortaya koyan bildirimizi sunduk.” ifadelerine yer verdi.

Van Gölü ve Havzasının; 600 bin yıllık göl, milyonlarca insan ve canlının yaşam kaynağı, Urartu, Selçuklu, Osmanlılara ve farklı medeniyetlere ait eserler, kültürel ve doğal zenginlikler, zengin flora ve fauna çeşitliliğiyle önem arz ettiğini aktaran Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, “Bu özellikleri ile havzanın korunması ve gelecek kuşaklara taşınması çok yönlü çalışmaları zorunlu hale getirmekte ve farklı bir yönetim modeli ile idare edilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Önerimiz; Van Gölü Havzasının özelliklerine uygun “Van Gölü Havzası Alan Başkanlığı” kurulmasıdır” dedi.