Erciş Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilerek, Sahilkent Mahallesi Deniz Feneri Konser alanında down sendromlu özel çocuklar, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde bir araya gelerek eğlenceli vakit geçirdiler.

Yüz ve el boyama etkinliğiyle renkli görüntüler ortaya çıkarken, gökyüzüne sarı ve mavi balonlar salınarak +1 farkındalığına dikkat çekildi.

Etkinlik çerçevesinde +1 farklılığına dikkate çeken Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, "Bu anlamlı günde hep bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken sizlerden ve bizlerden artı bir kromozom fazla olan evlatlarımız, kardeşlerimiz bizim bu noktadaki en güzel farklılığımızdır. Onların samimiyetinin en temiz halidir.

Aynı zamanda onlar kendilerini ifade ederken evet bizler farklıyız ama sizin düşündüğünüz gibi değil, farklıyız çünkü içimizde kötülük yoktur. Bu yüzden ben down sendromu olmaktan gurur duyuyorum derler. Bugün onların günü ve onların tabiriyle tıpkı sizin gibiyiz artı bir farkla diyoruz” ifadelerine yer verdi.

Etkinlik sonunda '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla sahil yolunda yürüyüş düzenlendi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Onur Akyüz, Erciş İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, öğretmenler, down sendromlu çocuklar ile ailelerinin katıldığı yürüyüşte, 'Farklıyız ama biz de varız' mesajı verildi.İHA