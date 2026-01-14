Eskişehir

Eskişehir'de sabaha karşı başlayan kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının en düşük eksi 2, en yüksek 0 derece ölçüldüğü kent, kar yağışıyla beyaza büründü.

Karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yaptı.

Polis ekipleri sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Bazı vatandaşların da araçlarının üzerinde biriken kar örtüsünü temizlediği gözlendi.

Erzurum

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar, Erzurum'da yerini soğuk havaya bıraktı.

Soğuk hava nedeniyle kentte kaldırımlarda buzlanma oluştu, park halindeki araçların üzeri karla kaplandı, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, camilerin şadırvanları buz tuttu.

Beyaza bürünen şehir merkezi havadan görüntülendi.

Ardahan

Ardahan'da da olumsuz hava koşulları etkili oluyor.

Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle buzlanma oluşurken, yüksek noktalarda kar yer yer tipiye dönüşüyor.

Şehirde tipi birçok noktada ulaşımı aksatıyor.

Kardan kapanan Ardahan-Kars kara yolu ulaşıma açıldı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün kapatılan Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

Yolu kontrollü olarak açan ekipler, ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

Kars

Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı, kentte karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Sarıkamış ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Kar kalınlığı ilçede 1 metreyi aştı, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 180 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar arabalarının üzerinde, iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi, bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri, çatılardaki buz ve kar kütlelerini temizledi.

Vatandaşlardan Serhat Yıldız, çok yoğun kar yağdığını belirterek, "Çok kar yağdı, ev ve iş yerlerimizin önündeki karları temizliyoruz. Şimdi de soğuk hava başladı." dedi.

Bu arada Sarıkamış Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Tunceli

Tunceli'de de hava sıcaklığının sıfırının altına düşmesi sonucu ağaçlar kırağı tuttu, yollarda buzlanma oluştu.

Belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme çalışması yaptı.

Kentin bazı yüksek kesimleri sisle kaplandı.

Ağrı

Ağrı'da dün başlayan kar, sabah saatlerine kadar devam etti.

Kar yağışının ardından kent merkezi ve çevresi yeniden beyaza büründü.