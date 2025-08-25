Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Van'ın güzelliklerini tanıtmak için her hafta farklı bölgelere gezi düzenliyor. Bu haftaki rotaları Gevaş ilçesine bağlı ve tekneyle gidilen Ağın sahili oldu. Karşılaştıkları manzara karşısında şok olan doğaseverler Van Gölü'nün Ağın sahilinde piknikçilerin geride bıraktığı çöpleri toplayarak örnek bir davranış sergiledi.

Bölgeye gelen gönüllüler, sahilde biriken plastik, cam ve kâğıt atıkları temizleyip torbalara doldurdu. Doğaseverler, hem göl ekosisteminin korunmasına katkı sundu hem de çevreye duyarlılık konusunda farkındalık oluşturdu. Katılımcılar, herkesin doğayı koruma sorumluluğu taşıdığını belirterek, "Geldiğimiz gibi temiz bırakmalıyız" çağrısında bulundu.

"Çöpünüz kimliğinizdir, kimliklerinizi doğaya bırakmayın"

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Bugün Vadi Doğa Spor Kulübü olarak Ağın kamp alanındayız. Az önce burada çöp temizleme operasyonuna ekibimiz ile başladık. Aslında doğaya bıraktığımız, geriye bıraktığımız her çöp bizim kimliğimizdir. Lütfen kimliklerinizi doğada unutmayın. Başkaları sizin kimliklerinizi toplamak zorunda değil. Her kes kendi kimliğinin sahibi ve kendi kimliğine göre yaşar. Çöpünüz kimliğinizdir. Doğaya duyarlı olalım. Biz doğaya misafiriz. Doğa bize ait değil, biz doğaya aitiz. Lütfen doğayı hep beraber el birliğiyle koruyalım ve çöpümüzü beraber geri götürelim" dedi.