Van Gölü Aktivistleri Derneği, kentin tarihi değerlerinin tanıtımını yapmak ve çevre konusunda duyarlılık oluşturmak için Urartu Krallığı döneminde yapılan ve "dünya su mühendisliği harikası" olarak kabul edilen 51 kilometre uzunluğundaki Şamran Kanalı kenarında yürüyüş etkinliği düzenledi.

"6 Ağustos Dünya Ferah Nefes Günü" kapsamında Edremit ilçesinde bir araya gelen 21 doğasever, 2 gün süren yürüyüşe başladı.

Belirledikleri noktalarda dinlenen, Gürpınar ilçesindeki Dönemeç Şelalesi'nde kamp kuran doğaseverler, hem hareketli yaşamın özendirilmesi hem de çevrenin temiz tutulması konusunda mesajlar verdi.

"Temiz çevreye ve yeşil doğaya dikkat çekmeye çalışıyoruz"

Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, AA muhabirine, 21 kişilik bir ekiple düzenledikleri yürüyüşle hem sosyal mesajlar vermeye hem de tarihi Şamran Kanalı'nı tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Dernek olarak bölgenin değerlerinin tanıtılması ve çevrenin korunması konusunda birçok etkinliğe imza attıklarını anlatan Özel, şöyle konuştu:

"Urartu Krallığı döneminde yapılan 51 kilometre uzunluğundaki 3 bin yıllık Şamran Kanalı boyunca yürüdük. Tarihi kanaldan giden su Van Gölü'ne dökülmeye devam ediyor. Yapısı bozulmadan günümüze kadar gelen bu değeri tanıtmak istiyoruz. Önemli çevre günlerinde farklı etkinlikler yaparak, tarihi yerlerimizi turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Burada yürüyüş yaparak geleneksel hale gelmesini hedefliyoruz. Bu etkinliğimizle Dünya Ferah Nefes Günü kapsamında temiz çevreye ve yeşil doğaya dikkat çekmek istedik."

Kastamonu'dan gelerek yürüyüşe katılan Beril Demir ise "Yaklaşık 1800 kilometre yol geldim. Bu tür etkinlikler sağlık açısından çok önemli. Yürüyüş kapsamında nefes egzersizleri yapıyoruz. Etkinliğe katıldığım için mutluyum. Yoldan gelmeme rağmen yürüyüş yaparak, kendimi daha dinç hissediyorum." dedi.

Bitlis'ten gelen İshak Yıldız da fiziksel aktivitelerin sağlık açısından önemli olduğunu belirtti.

Etkinlik kapsamında kentin güzelliklerini görme şansı elde ettiklerini aktaran Yıldız, "Şamran Kanalı etrafında yürüyüş yapıyoruz. Nefes alıyoruz. Ruhsal anlamda da rahatlama sağlıyor. Yaşadığımız çevreyi tanımaya çalışıyoruz. Kentin tarihine şahitlik ediyoruz. Bu tür etkinlikler sayesinde sosyalleşiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dernek üyesi Muhlis Kaya, doğa yürüyüşleriyle çevre konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini bildirerek, "Çok temiz bir havada yürüyoruz. Muhteşem manzaralarla karşılaşıyoruz. Sağlık anlamında önemli olan bu tür etkinlikler herkesi olumlu etkiliyor. Yürüyüş yapmak isteyen herkesi bekliyoruz." diye konuştu.