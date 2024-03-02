Gaziantep’te yaşayan 24 yaşındaki genç kadın girişimci Aleyna Arastacı, artan maliyetler ve son zamanlardaki tedarik krizi sonrası doğalgaza ve diğer geleneksel ısıtma yöntemlerine alternatif olarak insan vücuduna zararı olmayan sıvı ısı boyasıyla ısıtma sistemini keşfetti.

Genç kadın girişimci tarafından keşfedilen ısı boyasıyla ısıtma sisteminin ev ve ofislerde granit, fayans, petek, duvar, zemin ve camların yanı sıra birçok alanda kullanılabildiği öğrenildi. Arastacı, darbeye ve betona dayanıklı ısı boyasının evlerde günlük maliyetinin 7,5 TL olduğunu ve doğalgaza oranla yüzde 40 ile 70 arasında tasarruf sağladığını da iddia etti.

"İNSANLAR ISI BOYASININ KEŞFEDİLDİĞİNE HALA İNANAMIYOR"

Vatandaşların piyasadaki gereksiz boyalardan dolayı yeni keşfedilen ısı boyasına inanmadığını ve boya alınırken dikkatli olunması gerektiğini belirten Arastacı, “Türkiye gelenekçi bir ülke olduğu için insanlar bu tarz bir boyanın keşfedildiğine hala inanmıyor.

Ben de onlara katılıyorum çünkü çok fazla klonlanıyoruz ve o bizi klonlayan firmalar karbon boya kullanıyor. Karbon boyalar bizim çıktığımız ısılara fazla çıkamadığı gibi bir süre sonra ark yapıyor ve peteklerde tutunmakta zorlanıyor.

İnsanlarda bu durumdan habersiz olduğu için çok dolandırılıyor. Biz ürettiğimiz boyalardan dolayı çok memnun olduğumuz kadar kullanan insanlar da memnun olduklarını her fırsatta dile getiriyor” diye konuştu.