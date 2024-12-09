Özellikle iş hayatı da kişinin günlük beslenmesinde değişikliklere neden olabiliyor. Bu süreçlerde kahvaltıya dikkat edilmiyor, bazen öğle yemeği atlanabiliyor veya akşam yemeklerinde ağır yemekler tüketilebiliyor.

Kış aylarında gecelerin uzun olmasından dolayı da akşamları geç saatlere kadar yiyecek tüketimi mümkün olabiliyor. Bununla beraber ciddi kilo alımı gerçekleşebiliyor. Peki özellikle kış aylarında günlük beslenmemiz nasıl olmalı? Kaç öğün yemeliyiz ve nelere dikkat etmeliyiz? Tüm detayları Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Rahmi Ercan, WanHaber’e açıkladı.

“GÜNÜN EN ÖNEMLİ ÖĞÜNÜ KAHVALTI”

Günün en önemli ve metabolizmayı çalıştıran öğününün kahvaltı olduğunu belirten Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Rahmi Ercan, “Vücut mekanizmasının sağlıklı çalışabilmesi için kahvaltı belli saatlerde ve düzenli bir şekilde olması gerekiyor. Kahvaltı ne kadar geç yenirse metabolizma o kadar geç çalışır ve bu da sağlık sorunlarına neden olur. Özellikle kahvaltıda tüketilmesi gereken ürünler de yumurta, çok yağlı ve çok tuzlu olmayan peynir çeşitleri, yağ kaynağı açısından zeytin veya ceviz, domates, salatalık, yeşillik ve tahıllı ekmek gibi ürünler olmalıdır” dedi.

“DENGELİ BESLENME İÇİN UZMAN UYARILARINI DİKKATE ALIN”

Her insanın günlük beslenmede karbonhidrat, yağ ve proteine ihtiyaç duyduğunu belirten Beslenme Uzmanı Ercan, “Vücudun günlük yüzde 50 ila 55 oranında karbonhidrata, yüzde 15-20 civarında proteine ve yüzde 10-15 oranında ise yağa ihtiyacı var. Bu ihtiyaçlar tek öğünde değil dengeli beslenerek 3 öğüne yaymalı ve öyle tüketilmelidir. Aksi taktirde bir öğünde tamamı alınmaya çalışılırsa sağlık sorunları artar ve ciddi kilo alımlarına neden olur. Dengeli beslenme için de uzmanların uyarıları dikkate alınmalı ve belli diyet çerçevesinde yaşam sürülmelidir. Çünkü günümüzde popüler hale gelen çok fazla beslenme çeşidi ortaya çıkıyor. Hatta biz uzmanların duymadığı diyet türleri de ortaya çıkıyor. Bunlardan biri iki öğün beslenme dediğimiz aralıklı oruç gibi. Yani kişi kahvaltıyı zamanında yemiyor ve öğle öğününü ise boş bırakıyor. Ve bu şekilde de zayıflayabileceğini zannediyor. Kilo verebilirsiniz doğrudur ama sağlıksız beslenmiş olursunuz” ifadelerine yer verdi.

“AKŞAM TÜKETİLEN YİYECEKLERE DİKKAT”

Sağlıklı besin kaynaklarından et, tavuk ve balık çeşitlerinin özellikle öğle yemeğinde tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Ercan, “Bu ürünler sindirilmesi zor olduğu için gündüz tüketilmesi daha sağlıklı olur. Akşam öğünlerinde ise sebze türlerinden zengin çeşitler sağlıklı beslenmeye örnek olur. Ama yaşantımız gereği ailecek hep akşamları bir araya geldiğimiz için ağır yemekler akşam yeniyor. Bununla beraber çayın yanında tatlı ve diğer ürünleri tüketmek ve ardından meyve derken uyumadan mideyi doldurmuş oluyoruz. Bu şekilde mide dinlenmemiş ve rahatlamamış şekilde uyuyoruz. Bu durum ciddi kilo alımlarına ve sağlığın bozulmasına neden olur. Akşam olabildiğince az tüketmeli ve ağır yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Her zaman tüm uzmanların da aktardığı gibi düzenli 3 öğün beslenilmeli, alınacak olan yağ, protein ve karbonhidrat oranına dikkat edilmelidir.” sözlerine yer verdi.