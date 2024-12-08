İsrail, 429 gündür Gazze Şeridi’nde sivilleri katlediyor. Bölgeyi savaş uçaklarıyla yerle bir eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik soykırım faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 44 Filistinli hayatını kaybederken, 74 Filistinli de yaralandı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'den bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 44 bin 708’e, yaralı sayısının da 106 bin 50’ye yükseldiği aktarıldı.