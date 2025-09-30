Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı 2025 yılı Ağustos ayı raporunu yayımladı. Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre Türkiye’de; ihracat 2025 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolar, ithalat yüzde 3,9 azalarak 25 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 178 milyar 18 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 artarak 238 milyar 159 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Van’ın dış ticaret verileri;

2025 yılı Ağustos ayı dış ticaret verilerine göre, Van’da ihracat 1 milyon 515 bin dolar seviyesinde gerçekleşirken, ithalat 6 milyon 173 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Bu durum, ihracatın ithalata kıyasla düşük kalmasıyla dış ticaret açığını 4 milyon 658 bin dolar seviyesine taşıdı.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Van’ın ihracatı 2 milyon 79 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Bu yıl ise ihracat, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 27,13’lük bir düşüş gösterdi.

Buna karşın, ithalat tarafında dikkat çekici bir artış yaşandı. 2024 yılı Ağustos ayında 1 milyon 279 bin dolar olan ithalat, 2025’te yüzde 382,64’lük bir sıçrama ile 6 milyon 173 bin dolara ulaştı.

İhracattaki gerileme ve ithalattaki hızlı yükseliş, dış ticaret açığını daha da görünür kılıyor.