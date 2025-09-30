Akdeniz’de, Girit, Kıbrıs ve Mısır üçgenindeki bölgede seyir halinde bulunan Küresel Sumud Filosu teknelerine Türkiye tarafından insani yardım ulaştırıldı.

Türk Kızılay ekibi, teknelere ulaşarak gıda ve ilaç yardımlarını teslim etti.

Yardım çalışması havadan da görüntülendi.

Sumud Filosu, Türk Kızılay'ın gıda ve ilaç desteğinin ardından yoluna devam ediyor

Türk Kızılay'ın desteği filodakiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Gıda ve ilaç desteği alan "Alma" gemisindeki gönüllülerin, morallerinin yüksek ve enerjilerinin yerinde olduğu gözlendi.

Yolculuk sırasında filodaki "Johnny M" adlı teknenin su alarak arızalanması ve yardım çağrısında bulunması üzerine de Türk Kızılay ve diğer yetkililer harekete geçerek tahliyeyi koordine etti.

Tekneden kurtarılarak "Alma" gemisine aktarılan 12 kişiden 8'i yolculuklarına devam ederken, 4 kişi de filodan ayrıldı, Muğla'ya getirildi.

"Umarım Gazze'ye ulaşanlar için her şey iyi olur"

Telsizle yardım çağrısında bulunan "Johnny M" teknesinin Fransız kaptanı Bernard Pierre Laguna, yaşananları AA muhabirine anlattı.

Gece yarısı motor dairesine su girdiğini ve teknenin tüm sisteminin durduğunu belirten Laguna, şöyle konuştu:

"Su, tekneyi derine doğru götürmeye başladı. Kontrolü kaybettik ve gemideki herkesin tahliye edilmesi gerekti. Ben kaptandım ve teknede 12 kişi vardı. Herkesi güvenli bir tekneye aktardık. Tüm bunlardan sonra memleketim Marsilya'ya geri dönmek istiyorum. Gazze’ye gitmek için elimden geleni yaptım ama bu mümkün değildi, tekneyi neredeyse kaybedecektik. Ben eve döneceğim. Umarım Gazze'ye ulaşanlar için her şey iyi olur, yolunda gider ve güvende olurlar.”

"Son gaz Gazze'ye devam inşallah"

Küresel Sumud Filosu’ndaki aktivistlerden Yasemin Acar da amaçlarının yalnızca Gazze'ye ulaşmak olduğunu söyledi.

Haftalardır yolda olduklarını anlatan Acar, "Hava kötüydü, bombalandık. Biz birkaç defa durdurulmaya çalışıldık ama moraller gayet yerinde. Çünkü hepimiz Gazze'nin buna ihtiyacı olduğunu anladığımız için buradayız ve vazgeçmeyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Şu an 40'ın üzerinde gemiyiz ve bu gemilerde dünyanın her tarafından yüzlerce aktivist bulunuyor. Son gaz Gazze'ye devam inşallah." diye konuştu.

Gazze'ye ulaşmak için 3 günlük yollarının kaldığını dile getiren Acar, yolculukta İsrail'in tehditleriyle karşılaştıklarını aktardı.

İsrail'in kendilerini durduracakları ve hapse atacakları tehditlerine rağmen yılmadan Gazze için mücadele ettiklerini kaydeden Acar, "Bu tehditlere aldırış vermiyoruz. Tabii ki devam edeceğiz. Üç gün içerisinde Gazze'ye vardığımızda insani yardımları Gazze'ye verip koridoru açacağız. Kıyıda şu an ikinci gemiler hazırlanıyor. O koridor açıldıktan sonra o gemiler de girecek inşallah." dedi.

Amaçlarının sadece yardım ulaştırma olduğunu vurgulayan Acar, "İsrail bu filoyu neden durdurmak istiyor? Biz insani yardım taşıyoruz. Silah taşımıyoruz. Yani tehlikeli olan biz değiliz. Aslında İsrail. İsrail sadece Gazze için tehlike değil, bütün dünya için tehlike. Bu kadar insanı gördükleri için, dünyayı ayağa kaldırdığımız için bundan korkuyorlar." ifadelerini kullandı.

Acar, dünyada yaşanan haksızlıklara göz yummamak gerektiğinin altını çizdi.

Gazze'ye ulaşmak için umutlu olduklarını dile getiren Acar, "Gördüğünüz gibi bu ablukayı kırmak için çok büyük şansımız var. Yoksa neden bizi durdurmaya çalışsınlar? İnsanlardan demek ki bir korkuları var ki durdurmaya çalışıyorlar. Biz bu yola baş koyduk. Devam edeceğiz. Nasıl Madleen'de söz verdiğimiz gibi geri döndük. Durdururlarsa da yine döneceğiz. Filistin özgürleşene kadar." şeklinde konuştu.

"Motivasyonumuzu diri tutmaya çalışıyoruz"

Filoya katılmak için Almanya'dan gelen ve koordinasyon ekibinde yer alan Sümeyra Akdeniz Ordu da 31 Ağustos'tan beri gemilerde yaşadıklarını belirtti.

Yolculuklarına yorulmadan devam ettiklerini vurgulayan Ordu, "Tek motivasyonumuz gerçekten Filistin'deki insanların hiç durmadan hala direnmeye devam ediyor olmaları. O yüzden burada şikayetlenmekten ziyade onların bize gösterdiği bu direnmeye dair büyük dersten tecrübeler edinip hala yolumuza devam etmek adına güvenimizi ve motivasyonumuzu diri tutmaya çalışıyoruz. Yolculuğumuza bu şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ordu, yardım malzemeleri için kendilerine destek verenlere de teşekkür etti.

Olumsuz hava şartları nedeniyle 4 aktivist tahliye edildi

Gazze'ye insani yardım amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı aksaklıklar yaşandı. Fransa ve Malezya vatandaşı 4 aktivist, tahliye talebinde bulundu.

Sahil Güvenlik ekiplerince tahliyesi gerçekleştirilen aktivistler, Marmaris Limanı'na getirildi.

Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan ülkeye giriş işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlanan aktivistler, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya tarafından karşılandı.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, aktivistlerin ilçede misafir edileceğini belirtirken, "Kardeşlerimiz, çıktıkları yolda fiziken devam edemese de gönüllerinin Gazze'ye yol alan arkadaşlarıyla birlikte olduğunu biliyoruz." dedi.

ABD'de 14 Kongre üyesi, Trump yönetimine Küresel Sumud Filosu'nun korunması çağrısı yaptı

ABD'de Demokrat Rashida Tlaib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, 14 Kongre üyesinin imzasıyla Trump yönetimine gönderilen mektubu paylaşırken şu ifadelere yer verdi:

"Küresel Sumud Filosu, İsrail hükümeti tarafından ölene kadar aç bırakılan Filistinlilere yardım ulaştırmak için Gazze'ye gidiyor. Tamamen korunmalılar. Trump yönetimine, (filonun) güvenli geçişi ve abluka ile soykırımın sona erdirilmesi çağrısıyla bu mektuba öncülük ediyorum."

Mektupta, Kongre'nin haziranda gönderdiği, İsrail ordusunun müdahale ettiği "Madleen" gemisini koruma çağrısı yapılan mektuba Trump yönetiminin yanıtsız kaldığı belirtildi.

Temmuzda İsrail tarafından el konulan "Hanzala" gemisindeki ABD vatandaşlarına da koruma sağlanmadığına dikkati çekilen mektupta, "Hukuk açık ve net. Küresel Sumud Filosu'na ya da sivil mürettebatına herhangi bir saldırı, uluslararası hukukun açık ve bariz ihlalidir." vurgusu yapıldı.

Mektupta, ABD'nin vatandaşlarını "yabancı saldırılardan koruma zorunluluğu" olduğu kaydedilerek "Filoya yönelik daha fazla düşmancıl eylemleri caydırmanız ve insani misyonun başarıyla tamamlanmasını sağlamanız için size çağrıda bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in "zalim ablukasının ve Gazze'deki Filistin halkına yönelik soykırımın kökündeki sorunun ele alınması" çağrısında bulunulan mektupta, Trump yönetiminin, ablukayı sonlandırmak için "geniş etkisini kullanmadığı" belirtildi.

Mektupta, Küresel Sumud Filosu'nun birkaç gün içinde Gazze'ye varacağına ancak İsrail'in şiddet uygulama riskinin sürdüğüne işaret edilerek filonun güvenli geçişinin sağlanması için "elden gelen her şeyin yapılması" gerektiği vurgulandı.

Tlaib'in yanı sıra Nydia Velazquez, Chuy Garcia, Delia Ramirez, Summer Lee, Al Green, Ayanna Presley, Lateefah Simon, Alexandria Ocasio-Cortez, Pamila Jayapal, Mark Pocan, Becca Balint, Maxine Dexter, Greg Casar mektubu imzalayan Kongre üyeleri arasında yer alıyor.

Küresel Sumud Filosu

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.