Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 48 adet cep telefonu, 6 adet cep telefonu aksesuarı, 37 litre etil alkol, 333 litre akaryakıt, 84 kilogram nargile tütünü, 50 adet elektronik sigara, 1.825 adet puro, 1.465 paket sigara ele geçirilmiştir.

6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda 40 adet uzun namlulu fişeği ele geçirilmiştir. TCK - 241 Tefecilik Suçundan 5 adet senet ele geçirilmiştir. 6114 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1 adet sim kart, 1 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve 22 olay kapsamında 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmış, 1 şahıs tutuklanmıştır" denildi.