Kevenli TOKİ deposundan Bostaniçi TOKİ deposuna giden 500’lük poliyetilen borunun arızası nedeniyle Van’ı bazı mahalleleri bugün susuz kalacak.

VASKİ, söz konusu kesintinin yaşanan bir arızadan kaynaklandığını bildirerek, Bostaniçi TOKİ, Sıhke TOKİ, Beyüzümü, Yalımerez ve Hamurkesen Mahalleleri için su kesintisi uyarısında bulundu.

VASKİ tarafından yapılan bildirimde; “Kevenli TOKİ deposundan Bostaniçi TOKİ deposuna giden 500’lük poliyetilen borunun arızası nedeniyle Bostaniçi TOKİ, Sıhke TOKİ, Beyüzümü, Yalımerez ve Hamurkesen Mahallelerinde gün boyu su kesintisi olacaktır” denildi.