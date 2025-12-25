Van’a beklenen kar geliyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışı yarın başlayacak ve birkaç gün devam edecek.
Tahminlere göre Van’a yarın kar yağışı ve karla karışık yağmur beklenirken, 27 Aralık Cumartesi günü ise yoğun kar yağışının etkili olması öngörülüyor. Pazar ve pazartesi günü de kar yağışının süreceği belirtiliyor.
İPEKYOLU:
26 Aralık Cuma: Karla karışık yağmurlu
27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı
28 Aralık Pazar: Kar yağışlı
29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
TUŞBA:
26 Aralık Cuma: Karla karışık yağmurlu
27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı
28 Aralık Pazar: Kar yağışlı
29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
EDREMİT:
26 Aralık Cuma: Karla karışık yağmurlu
27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı
28 Aralık Pazar: Kar yağışlı
29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
BAHÇESARAY:
26 Aralık Cuma: Karla karışık yağmurlu
27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı
28 Aralık Pazar: Kar yağışlı
29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
BAŞKALE:
26 Aralık Cuma: Kar yağışlı
27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı
28 Aralık Pazar: Kar yağışlı
29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
ÇALDIRAN:
26 Aralık Cuma: Karla karışık yağmurlu
27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı
28 Aralık Pazar: Kar yağışlı
29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
ÇATAK:
26 Aralık Cuma: Karla karışık yağmurlu
27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı
28 Aralık Pazar: Kar yağışlı
29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
ERCİŞ:
26 Aralık Cuma: Kar yağışlı
27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı
28 Aralık Pazar: Kar yağışlı
29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
GEVAŞ:
26 Aralık Cuma: Kar yağışlı
27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı
28 Aralık Pazar: Kar yağışlı
29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
GÜRPINAR:
26 Aralık Cuma: Kar yağışlı
27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı
28 Aralık Pazar: Kar yağışlı
29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
MURADİYE:
26 Aralık Cuma: Kar yağışlı
27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı
28 Aralık Pazar: Kar yağışlı
29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
ÖZALP:
26 Aralık Cuma: Kar yağışlı
27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı
28 Aralık Pazar: Kar yağışlı
29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
SARAY:
26 Aralık Cuma: Kar yağışlı
27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı
28 Aralık Pazar: Kar yağışlı
29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı