Van’a beklenen kar geliyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışı yarın başlayacak ve birkaç gün devam edecek.

Tahminlere göre Van’a yarın kar yağışı ve karla karışık yağmur beklenirken, 27 Aralık Cumartesi günü ise yoğun kar yağışının etkili olması öngörülüyor. Pazar ve pazartesi günü de kar yağışının süreceği belirtiliyor.

İPEKYOLU:

26 Aralık Cuma: Karla karışık yağmurlu

27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Kar yağışlı

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

TUŞBA:

26 Aralık Cuma: Karla karışık yağmurlu

27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Kar yağışlı

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

EDREMİT:

26 Aralık Cuma: Karla karışık yağmurlu

27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Kar yağışlı

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

BAHÇESARAY:

26 Aralık Cuma: Karla karışık yağmurlu

27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Kar yağışlı

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

BAŞKALE:

26 Aralık Cuma: Kar yağışlı

27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Kar yağışlı

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

ÇALDIRAN:

26 Aralık Cuma: Karla karışık yağmurlu

27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Kar yağışlı

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

ÇATAK:

26 Aralık Cuma: Karla karışık yağmurlu

27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Kar yağışlı

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

ERCİŞ:

26 Aralık Cuma: Kar yağışlı

27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Kar yağışlı

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

GEVAŞ:

26 Aralık Cuma: Kar yağışlı

27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Kar yağışlı

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

GÜRPINAR:

26 Aralık Cuma: Kar yağışlı

27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Kar yağışlı

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

MURADİYE:

26 Aralık Cuma: Kar yağışlı

27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Kar yağışlı

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

ÖZALP:

26 Aralık Cuma: Kar yağışlı

27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Kar yağışlı

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

SARAY:

26 Aralık Cuma: Kar yağışlı

27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Kar yağışlı

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı