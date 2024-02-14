Yaklaşan yerel seçimler öncesi sahada çalışmalarını sürdüren DEVA Partisi Van İl Başkanlığı, Edremit İlçe Başkanlığı’na Mesut Erol’un atandığını duyurdu.

Yaklaşan yerel seçimler kapsamında aday belirleme ve saha çalışmalarını devam ettiren Deva Partisi Van İl Başkanlığı’nda atamalar da sürüyor.

Bu kapsamda boşalan Edremit İlçe Başkanlığı’na Mesut Erol atanırken, ilçe başkanının yetki belgesi il başkanlığında düzenlenen törenle Deva Partisi Van İl Başkanı Av. Erkan İrven tarafından verildi.

“ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Düzenlenen tören sonrası açıklamalarda bulunan Deva Partisi Van İl Başkanı Av. Erkan İrven, Edremit İlçe Başkanı Mesut Erol’a görevinde başarılar dileyerek, “DEVA Partisi bayrağının her ilçede dalgalanması için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

Bu minvalde bir yandan sahada yerel seçim çalışmalarımızı sürdürürken, bir yandan da kadrolarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bize ve partimize güç katacağına inandığımız Mesut Erol kardeşimizi Edremit İlçe Başkanımız olarak görevlendirdik. Rabbim muvaffak etsin. DEVA Partisi’nin Edremit’te daha iyi noktaya geleceğinden şüphemiz yok.

DEVA Partisi ailesi olarak her geçen gün büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. İnşallah yaklaşan yerel seçimlerde de önemli bir oy oranı yakalayacağımıza inanıyorum. Mesut Erol kardeşimizin de Edremit ilçesinde iyi işler yapacağına ve kendisine verilen göreve en iyi şekilde layık olacağına inanıyoruz. Kendisine başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

MESUT EROL KİMDİR?

24.02.1990 yılında Van’ın Edremit ilçesinde dünyaya geldi. 9 çocuklu bir ailenin 8. çocuğudur. Lise mezunu olan Mesut Erol, evli ve iki çocuk babasıdır.