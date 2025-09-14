Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, WanHaber’e yaptığı açıklamada, bölgede sık görülen cilt hastalıklarına, genetik risklere ve mevsimsel değişimlerin etkilerine dikkat çekti.

Prof. Dr. Özkol, özellikle yaz aylarında ultraviyole ışınlarına maruz kalmanın ciddi cilt problemlerine yol açabileceğini vurgulayarak vatandaşları uyardı.

“100’DEN FAZLA BENİNİZ VARSA RİSK ALTINDASINIZ”

Prof. Dr. Özkol, ‘ben’ takibinin önemine dikkat çekerek, “Eğer vücudunuzda 100’den fazla ben varsa veya bir kolda 20’den fazla ben bulunuyorsa, bu sizi cilt kanseri açısından riskli gruba sokar. Güneşte kolayca yanan, cildi bronzlaşamayan bireyler de risk altındadır. Özellikle çok beni olan kişilerde, gözden kaçan küçük bir ben bile kanser olabilir. Bu nedenle dermatoloji muayenesi öneriyoruz.” dedi.

DOĞU ANADOLU'DA GENETİK CİLT HASTALIKLARI YAYGIN

Özellikle Van Gölü çevresinde ve Hakkari bölgesinde genetik geçişli cilt hastalıklarının sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Özkol, bu hastalıkların belirli ailelerde ve topluluklarda yoğunlaştığını ifade etti. Özkol, “Örneğin Başkale, Hakkari taraflarında 'Xeroderma Pigmentosum' adlı, güneşe maruz kalınca 2 yaşından itibaren cilt kanserlerine yol açabilen genetik bir hastalık çok sık karşımıza çıkıyor. Ailevi geçişli bu hastalık, maalesef çok trajik ve zorlu bir süreçtir. Yine Ahlat ve Erciş gibi gölün karşı tarafında, 'Epidermodysplasia Verruciformis' dediğimiz bir başka genetik hastalık grubunu görüyoruz. Bu hastalarda el üstlerinde siğil benzeri lezyonlar, boyunda kırmızı lekeler ve baş-boyun bölgesinde deri kanserleri gelişiyor.” sözlerine yer verdi.

MEVSİMSEL DEĞİŞİMLERLE CİLT HASTALIKLARI ARTIYOR

Prof. Dr. Özkol, mevsim geçişlerinin de cilt hastalıklarını etkilediğini dile getirerek, “Yaz sonuna doğru şarbon ve güneş yanıkları artıyor. Kışa doğru ise soğukla tetiklenen egzamalar, sedef hastalığı, D vitamini eksikliğine bağlı deri hastalıkları ve saç mantarları daha sık görülüyor. Her mevsimin kendine özgü cilt hastalıkları var.” dedi.

VAN’DA DERİ MANTARI HASTALIĞI GÖRÜLÜYOR

Hayvancılığın yaygınlığı, kalabalık yaşam alanları ve hijyen koşullarının etkisiyle saçlı deri mantarı vakalarının arttığını ifade eden Prof. Dr. Özkol, “Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yaygın olması, çok çocuklu aile yapısı ve küçük evlerde kalabalık yaşam, 'Tinea Capitis Profunda' adı verilen saçlı deri mantarını artırıyor. Türkiye genelinde bu hastalığın en yüksek oranda görüldüğü yer ne yazık ki Van ve çevresi.” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA UYARI: CİLDİNİZİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, özellikle genetik yatkınlığı olan bireylerin, güneşe karşı hassasiyeti bulunanların ve çok sayıda beni olanların düzenli dermatoloji kontrollerini aksatmaması gerektiğini vurguladı. Güneş koruyucu kullanımı ve kişisel hijyenin cilt sağlığını korumada kritik rol oynadığını belirtti.