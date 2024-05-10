Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 19 Mayıs Pazar günü oynanacak. Maç, Rams Park'ta gerçekleştirilecek. İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karara göre, Fenerbahçe taraftarlarından 2 bin 400 kişinin deplasman maçına gitmesine izin verilecek. Bu önlem, maçın güvenli ve düzenli bir şekilde geçmesi için alınan tedbirler arasında yer almaktadır.

Galatasaray, Karagümrük maçını kazanırsa ve Fenerbahçe puan kaybederse, şampiyonluğunu ilan edebilir. Ancak, Fenerbahçe'nin kalan 3 maçını da kazanması ve Galatasaray'ın derbi dışında başka bir maçta mağlup olması durumunda sarı lacivertliler şampiyon olacak. Şampiyonluk yarışı oldukça heyecanlı bir hale gelmiştir.