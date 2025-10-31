Tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, T24'te yayımlanan köşe yazısında, barış sürecinin toplumsal yaraları onarması için sporun birleştirici gücünden yararlanmayı önererek futbol üzerinden örnekler verdi.

Amedspor ile Trabzonspor arasında karşılıklı maçlar düzenlenmesini, bu karşılaşmaların iki şehirde de oynanmasını ve taraftarların dostça karşılanmasını ifade eden Demirtaş, benzer şekilde Vanspor ile Kayseri Spor’un da maç yapabileceğini belirtti.

Yazısında sporu, sloganların ötesinde kalpleri yakınlaştıracak bir araç olarak gördüğünü belirten Demirtaş, spora dair ele aldığı kesitlerde şu ifadelere yer verdi:

“Diyarbakır’da Amedspor ile Trabzonspor arasında bir kardeşlik maçı organize etselerdi. Tüm Diyarbakır, Trabzonspor ve Amedspor bayraklarıyla donatılsaydı. Karadeniz’den akın akın gelen kardeşlerimiz Diyarbakırlıların evlerinde misafir edilselerdi, stadyuma maçı izlemeye birlikte gitselerdi. Vanspor, aynı şekilde Kayserispor’a konuk olsaydı ve Kürt kardeşlerimiz akın akın Kayseri’ye gidip evlerde misafir olsalardı. Milli futbol takımı, bir maçını Diyarbakır Stadyumu’nda oynasaydı ve Diyarbakırlılar Milli Takım’a canı gönülden sahip çıksalardı. Bir otobüs dolusu genç Edirne’den, bir otobüs genç de Hakkari’den yola çıksaydı, Anıtkabir’de buluşup Türkçe ve Kürtçe bir kardeşlik bildirisi okusalar, bildiriyi Anıtkabir defterine de yazsalardı. Bir otobüs dolusu genç İzmir’den, bir otobüs de Kars’tan yola çıksa ve Çanakkale Şehitliği’nde buluşup kardeşlik bildirisini Türkçe ve Kürtçe okusalar, oradan beraberce Ankara’ya, Meclis’e gelip bildiriyi Meclis Başkanı’na teslim etselerdi...”