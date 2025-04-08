Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda “Yetenek Her Yerde” temasıyla 10-11 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan DAKAF’25, gençleri kariyer fırsatlarıyla buluşturmayı hedefliyor.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi, 10-11 Nisan 2025 tarihlerinde Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’na (DAKAF’25) ev sahipliği yapacak. Gençlere birçok fırsatın sunulması hedeflenen etkinlikte, para ödüllü yarışmalar, seminerler, söyleşiler ve atölye çalışmaları yer alıyor.

200’den fazla kurum ve firmanın katılımıyla iş görüşmeleri, stant etkinlikleri ve daha birçok fırsatı gençlerle buluşturacak DAKAF’25’in 10 Nisan’daki programlarında atölye ve farkındalık seminerleri öne çıkarken, 11 Nisan’daki programlar ise uzman söyleşileriyle devam edecek.

İşte DAKAF’25’in öne çıkan programları:

10 NİSAN PROGRAMLARI

Fuarın ilk günü, kariyer odaklı seminerler ve atölyelerle dolu:

· TÖDEB: “Bu Sektörde İş Var: Ödeme ve Elektronik Para Ekosistemi Farkındalık Semineri”

· Van YYÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi: “Etkili İletişim Becerileri ve Girişimcilikle İlgili Simülasyon İş Görüşmesi Atölyesi”,

· Bitlis Eren Üniversitesi İlker Kaya: “Etkili İletişim ve Hitabet”,

· Milli Savunma Bakanlığı Pilot Subayları: “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Pilot Olmak”,

· THY İnsan Kaynakları Uzmanları: “Gökyüzünde Kariyer”,

· Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Özgür İsmet Tamer: “Sağlık Bakanlığı Personel İstihdamı ve Kariyer İmkânları”,

· Van YYÜ Dr. Öğretim Üyesi İzzettin Aydoğan: “Öğretmen İstihdamı ve Akademi Giriş Sınavı”,

· Bitlis Eren Üniversitesi Nurten Ebru Özdemir: “İş Dünyasında Kadının Yeri”

· Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Semra Sönmez Zengin ve Orhun Ege Cansaran: “Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Fırsatları ve YLSY Bursu”,

· Davranış Bilimleri Uzmanı, Psikolojik Danışman Şengül Yiğit: “Sözcüklerin Gücü”,

· Burhan Belenay, TÜİK Uzmanı: “TÜİK Tanıtımı ve TÜİK Verilerine Erişim”,

· Iğdır Üniversitesi Öğretim Gör. Hakan Güngör: “Geleceğin Dinamikleri ve Stratejik Kariyer Yönetimi”,

· Van YYÜ Doç. Dr. Abdulkadir Gümüş: “Kariyerin Anahtarı: Bilgi, Beceri ve Yetkinlik”,

· Van YYÜ Dr. Öğretim Üyesi Gaye Tuğ Levent: “Kariyer Gelişiminin Önündeki Görünmeyen Engel: Mobbing”,

· Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Uzman Biyomühendis Muazzez Çağla Bilgici ve Biyomedikal Mühendisi Cemre Arslan Albayrak: “İnovasyon ve AR-GE Nedir?” ve “TÜSEB AR-GE Proje Destekleri ve Kariyer İmkânları”,

· Van YYÜ Dr. Öğretim Üyesi Boran Karataş: “Mavi Altın’ın Mühendisleri: Su Ürünleri Kariyeri Seni Bekliyor”,

· Anadolu Ajansı Foto Muhabiri ve Fotoğraf Sanatçısı Ali İhsan Öztürk, Van YYÜ Fotoğraf Sanatçısı Murat Cacim, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Özkan Bilgin: “Hobi mi, Meslek mi? Kariyerinizi Kadraja Sığdırın”,

· “Meslek Yüksek Okullarının İstihdam Alanları”,

· Van YYÜ Prof. Dr. Bekir Koçlar, Prof. Dr. Rahmi Tekin, Doç. Dr. Uğur Bozkurt: “Tarih Eğitiminin Kişiye Sağlayacağı Sosyo-Ekonomik Kazanımlar”,

· Van YYÜ Dr. Öğretim Üyesi Lütfi Nohutçu: “Kokusu Kariyer, Tadı Başarı: Tıbbi Aromatikle Profesyonel Hayata Adım Atın”,

· Van YYÜ Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Subaşı Direk: “Geleceği Şekillendir: Yeni Nesil Malzemeler ve Kariyer Haritası”,

· İnsan Kaynakları Uzmanı Hazal Akıl Çulha: “Aselsan’da Kariyer ve Yaşam”,

11 NİSAN PROGRAMLARI

İkinci gün, uzman isimlerin söyleşileriyle dikkat çekiyor:

· Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Bursa Sınav Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Bingöl: “Bu Topraklardan Çıkan Bir Başarı Hikâyesi”,

· Türkcell İnsan Kaynakları Direktörü Nurullah Er: “Türkcell ile Teknoloji ve Kariyer Buluşması”,

· İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran: “Bir Liderin İnşası”,

· Van YYÜ Doç. Dr. Mustafa Serkan Günbatar: “Yapay Zekâ, Sunduğu İmkânlar ve İş Ortamlarına Yansımaları”,

· Van YYÜ BAP Koordinatörü Doç. Dr. Hilal Çelik Yazıcı: “Katılım Belgeli Proje Yazma Eğitimi”,

· Dr. Göktan Ay: “Üniversite Konservatuvarları Mezunlarının Kariyer ve İstihdam Olanakları”,

· Van İl Jandarma Komutanlığı: “Jandarma Kariyer Yönetimi”,

· Bitlis Eren Üniversitesi Doç. Dr. Vedat Tümen: “Girişimcilik ve Start-Up Firması Kurma”,

· Van YYÜ Doç. Dr. Murat Canayaz: “Yapay Zekâ ve Endüstri Kullanımı”,

· Van YYÜ Doç. Dr. Özkan Atan: “Endüstriyel Gelişim Süreçleri ve Kariyer Fırsatları”,

· Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Gör. Hakan Tuzcu: “2025 Sektörel İnsan Profili”,

· İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı M. Ali Dündar: “21. Yüzyıl İş Arama Becerileri”,

· İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Züleyha Çiftçi: “CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri”,

· İstanbul Ticaret Odası Gümrük Müşavirliği Meslek Komite Başkanı Nizamettin Ağar: “Kariyer Meslek Gümrük Müşavirliği: Dünü, Bugünü ve Yarını”,

· Van YYÜ Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel: “Sürdürülebilir Bir Doğanın Gençlere Sunduğu İstihdam Fırsatları (Van Gölü Havzası Örneği)”,

· DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray: “Kalkınma Ajanslarında Kariyer Fırsatları”,

· Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Amerikan Konseyi (TAAC) Başkanı Prof. Dr. Cengiz Karakaya: “TAAC Liderliğinde Uluslararası Akademik Fırsatlar”,

· Kadın Girişimci Memba Tarım Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Yıldırım ve Artızanmutfak / Artızancare Firmaları Kurucu Müdürü Esma Balkaya: “Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar: Girişimcilikte Kadın İzi”,

· Van YYÜ KAGEM: “Üniversiteden Geleceğe: Kariyerin Yol Haritası”,

· Van YYÜ Doç. Dr. Abdurrahman Mengi: “Özel Eğitim Hizmetlerinde Kalite ve Mesleki Tükenmişlikle Baş Etme Yolları”,

· Boğaziçi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Kenan Tekin ve Van YYÜ Prof. Dr. Abdurrahman Candan: “Yurtdışı Kariyer Fırsatları”,

· Van YYÜ Dr. Öğretim Üyesi Gülcan Azimli Çilingir: “Kariyer Yolculuğunda Etik ve Adalet”,

· Van YYÜ Doç. Dr. Cengiz Erkan: “Bal Gibi Bir Kariyer: Arıcılık Alanında Kariyer Olanakları ve Trendler”,

· Van YYÜ Doç. Dr. Metehan Kutlu: “Özel Eğitim Öğretmenliği Meslek Standartları”,

· Temel Yaşam Derneği (CPR) ve Solunum Yolu Tıkanıklığında İlk Yardım Uygulamaları: “Küçük Dokunuşlar Hayat Kurtarır”,

· Van YYÜ Eurodesk İrtibat Kişisi Dr. Öğretim Üyesi Şehnaz Nigar Çelik: “Gençler İçin AB Fırsatları”,

· Eren Perakende ve Tekstil A.Ş. Üretimden Sorumlu İnsan Kaynakları Direktörü Göktunç Balyemez ve Grup Müdürü Ergün Pektaş: “Eren Perakende’de Kariyer Yolculuğu”,

· Van YYÜ Dr. Öğretim Üyesi Murat Koca: “Siber Güvenlik”,

· Van YYÜ Doç. Dr. Ertan Kösedağ: “Doğanın Gücünü Mühendislikle Birleştirin: Yeşil Bir Kariyer Sizi Bekliyor”,

· Van YYÜ Dr. Arş. Gör. Şehriban Oğuz: “Tarladan Sofraya Güven: Gıda Mühendisliğinde Kariyer Fırsatları”,

· Van YYÜ Dr. Öğretim Üyesi Erol Kına: “Yeni Dijital Paradigmalar: AI ve Metaverse”,

· Van YYÜ Genel Sekreter Yardımcısı Cesim Aladağ: “Lisansüstü Eğitimde Kariyer Yolculuğu”.

Fuar kapsamında aynı zamanda para ödüllü yarışmalar da düzenlenecek.