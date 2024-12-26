Doğu Anadolu Bölgesinin kalkınma ve gelişimine yönelik stratejileri ele almak ve işbirliği imkanlarını değerlendirmek amacıyla Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında video konferans sistemi üzerinden DAKA yönetim kurulu 2024 yılı son toplantısı gerçekleştirildi.

2024-2028 bölge planına İlişkin hususlar, 2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) projelerine ilişkin bilgilendirmeler, fizibilite desteği programı başvuruları, ajans hizmet binaları ile ilgili hususlar ve personele ilişkin hususlar, 2025 yılı çalışma programı ve bütçe gündeme alınarak değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca; Hakkari’nin Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Bakanlığa iletilen “Çukurca'da Su Sporları Projesi” ile “Anadoludakiler-Çukurca Tahini Dolum, Paketleme ve Satış Tesisi Projesi” ve iletilen diğer projelerin detayları değerlendirildi.

Bölgenin potansiyeli, ekonomisi, yatırım fırsatları ve kalkınma hedeflerinin de değerlendirildiği toplantı, dilek ve temenniler ile son buldu.

Toplantıya yönetim kurulu üyeleri Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Bitlis Belediye Başkanı, Bitlis ve Muş İl Genel Meclisi Başkanları, Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri ticaret odaları başkanları ve DAKA Genel Sekreteri Halil ibrahim Güray katıldı.