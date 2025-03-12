DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, 15 Mart-5 Nisan 2025 tarihleri arasında; Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile beraber düzenleyecekleri Van Shopping Fest’in önemine vurgu yaptı. Güray ayrıca, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın, Van - İran arasında ticari ilişkilerin artmasına yönelik çalışmalarından bahsetti.

İranlı turistleri kurum olarak önemsediklerini belirten DAKA Genel Sekreteri Güray, bu doğrultuda 2018 yılında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile de rapor hazırladıklarını ifade etti.

“TÜİK İLE BERABER RAPOR HAZIRLADIK”

Güray, konuya dair yaptığı açıklamada, “DAKA olarak birinci shopping fest’ten beri bu projenin bir paydaşıyız. Van’a dolayısıyla Türkiye’ye gelen İranlı turistleri kurum olarak çok önemsiyoruz. Bu kapsamda bir İran masası kurduk, İran turizm danışma ofisi kurduk, aynı zamanda İran ile ilgili birçok doküman ve rapor yayınladık. Van Shopping Fest ile ilgili ise TÜİK ile beraber 2018 yılında İranlı ziyaretçilerin Van ekonomisine katkısı ve beklentileri araştırma raporu hazırladık.” ifadelerini kullandı.

Raporun hazırlanma sürecinde İranlı turistlerle birebir görüşmelerin sağlandığını aktaran Halil İbrahim Güray, “Bu raporun hazırlanma sürecinde yaklaşık 12 ay boyunca birebir görüşmeler sağlandı. Kapıköy’den gelen misafirler, otellerde konaklayan misafirler, caddelerde alışveriş yapan ve gezen misafirlerle birebir yapılan görüşmeler neticesinde rapor hazırlanabildi.” diye konuştu.

“İRANLI TURİSTLERİN YÜZDE 20’Sİ YALNIZCA ALIŞVERİŞ İÇİN GELİYOR”

TÜİK ile beraber yapılan araştırmada İranlı turistlerin eğitim durumları, harcama eğilimleri ve buna benzer konularda önemli verilerin elde edildiğini dile getiren DAKA Genel Sekreteri Güray, son olarak şunları söyledi:

“Bu araştırma sonucunda İranlı misafirlerimizin harcama eğilimleri, eğitim durumları, konaklama süreleri gibi çeşitli konularda önemli veriler oluşturduk. Burada da İranlı misafirler için alışverişin, eğlenceden sonra en çok tercih edildiğini gördük. Yaklaşık yüzde 20’lik bir turizm diliminin yalnızca alışveriş yapmak için geldiğini gördük. İranlı turistler her geçen yıl artarak ve katlanarak gelmeye devam ediyor, fakat İran’ın içinde bulunduğu ekonomik konjonktürler de göz önüne alınacak olursa 2025 yılı shopping festin daha anlamlı ve daha önemli olduğunu düşünüyorum.”