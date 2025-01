Nur Tatar Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; “Sevgili Vanlılar, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, muhterem hanımefendiler, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Görenlerin ömrünü artıran dünyalar güzeli Van’da bizi buluşturan rabbime hamd ediyorum. Aranızda olmaktan ayrı bir heyecan duyuyorum. Kongremizin Van için, ülkemiz ve milletimiz için, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Van’ın bölgede ekonomi, eğitim ve çeşitli alanlarda öne çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “14 Ağustos 2001’den beri Van teşkilatımızda görev yapmış, emek vermiş tüm kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görevi devreden arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum, görevi devralan arkadaşlarımıza ise muvaffakiyetler diliyorum. Yolu bu teşkilattan geçen herkes ömrü ve sağlığı elverdiği sürece, oturduğu binada, yaşadığı ilçede, ilde ve bölgede elinin ve sesinin ulaştığı her yerde AK Parti’nin temsilcisidir.” diye konuştu.

“UZUN İNCE BİR YOLDAYIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Gönüller yaparak, kalpleri fethederek Van’daki çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan tüm Türkiye’yi bir bütün olarak kucaklayacağız. Etnik ayrımcılığa, dil, kültür, köken ve yaşam tarzı ayrımcılığına prim vermeden milletimizin kamplaştırılmasına fırsat vermeyeceğiz. Milletimizin yegane umudu olarak uzun ince bir yoldayız. Bugüne kadar yaptıklarımız elbette önemlidir ancak yeterli değildir. Biz günü kurtarmaya değil geleceği kurtarmaya odaklanıyoruz. Biz büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz. Şunu tüm kalbimle bir kez daha ifade etmek isterim. Biz muhalefet gibi; kabahati, eksiği başkasında özellikle millette arayan bir anlayışa sahip değiliz. Bizim hedefimiz partimizin oy oranını yüzde 50’nin altına düşürmemektir. Bizim hedefimiz tüm il ve ilçelerimizin her birinde ipi göğüslemektir. Bizim hedefimiz AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak bir yolunu bulup 85 milyonun gönlüne girebilmektir” şeklinde konuştu.

“EVLATLARIMIZA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE BIRAKACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; “Kongrelerimize vitrin değişimi olarak bakmıyoruz, her kongremizi aynı zamanda bir bayrak yarışı, bir nöbet değişimi, enerji ve heyecan yükleme vesilesi olarak da görüyoruz. Kongrelerimizde geleceğe dair vizyonumuzu milletimizle paylaşıyor, bizi bir sonraki seçimlere taşıyacak öncü kadroları da belirliyoruz. Buna göre hedefimiz şöyledir; İnşallah 2028 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini yüzde 50’nin çok çok üstünde bir oyla kazanacağız. Ardından da 2029 seçimlerinde büyükşehirlerin, illerin ve ilçelerin en az 3’te 2’sinde AK Parti ve Cumhur ittifakının eser ve hizmet bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Böylece Türkiye yüzyılının inşasında çok kritik bir eşiği daha aşacak, evlatlarımıza her açıdan mutlu, müreffeh ve güçlü bir Türkiye bırakacağız” şeklinde konuştu.

“KİLOMETRE TAŞLARINDAN BİRİSİ VAN”

Van’a dair mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Bu hedefe gidecek kilometre taşlarından birisi elbette Van olacaktır. Van’da hak ve arzu ettiğimiz yere gelene kadar durmadan, dinlenmeden, sahayı sürekli domine ederek, eskisinden daha koordineli, planlı, programlı bir çalışma ortaya koyacağız. Van’da kapısını çalmadığımız, misafiri olmadığımız ev bırakmayacağız. Vanlı kardeşlerimizle istismarın diliyle değil, yine kardeşliğin, yine muhabbetin diliyle konuşacağız. Eserlerimizle, yatırımlarımızla, icraatlarımızla konuşacağız. Van teşkilatımızın bu doğrultuda gerçekleştireceği her faaliyetin de her programın da atacağı her adımında biz de daima yanlarında olacağız” dedi.

“VAN’IN KALKINMASI TÜRKİYE’NİN KALKINMASIDIR”

Van’ın geleceğinin Türkiye’nin geleceği olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; “Van’ın tecrübesi Türkiye’nin tecrübesidir. Van’ın kalkınması Türkiye’nin kalkınmasıdır. Van’ın geleceği Türkiye’nin geleceğidir. Özüm sözüm hep birdir, ben bu yurda bağlıyam diyen Van kendi tarihi ve asli misyonuna dönerek bugün bölge şehirleri içerisinde ekonomisiyle, ticaretiyle, kültürel hayatıyla, üniversitesiyle bir yıldız gibi parlamaktadır. Bu huzur ve istikrar iklimini, bu huzur ve barış atmosferini ne pahasına olursa olsun sürdüreceğiz. İpekyolu’nun ana kavşaklarından biri olan Van’ı daha ileriye taşımak için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Hizmet etme aşkımızı büyüterek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye’nin son 22 yılında, Van başta olmak üzere 81 vilayetimizin tamamında destansı yatırımlara, hizmetlere, projelere imza attık. Ülkemizi nerelerden alıp nerelere getirdiğimizin şahidi bizatihi milletimizin kendisidir” diye kaydetti.

“VAN’A YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARIN MİKTARI 552 MİLYARI GEÇTİ”

Van’a yapılan yatırımlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Van’a yaptığınız yatırımların güncel değeri 552 milyar TL’yi geçiyor. Adalette 3 buçuk milyar TL, eğitimde 67 milyar TL, gençlik ve sporda 5 milyar TL, sosyal yardımlarda 141 milyar TL, sağlıkta 15 milyar TL, çevre ve şehircilikte 123 milyar TL, ayrıca 7 milyar TL tutarındaki yatırımlarımız devam ediyor. Ulaştırmada 76 milyar TL, tarım ve ormanda 51 milyar TL, sanayi ve teknolojide 6 milyar TL yatırım, 12 milyar TL destek olmak üzere toplam 18 milyar TL. Enerjide 44 milyar TL, kültür ve turizmde 2 milyar TL, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 7 milyar liralık eser, proje ve hizmeti şehrimize kazandırdık. 16 gençlik merkezi, 1 stadyum ve 18 spor salonu olmak üzere toplam 84 spor tesisi inşa ettik. Engellilere yönelik sosyal hizmet kampüsünün yapımına devam ediyoruz. Sağlıkta toplam 1683 yataklı 11 hastane ve ek binaları dahil 116 sağlık tesisini sizlerin hizmetine sunduk. 50 yataklı Gevaş ve 25 yataklı Bahçesaray Devlet hastanelerinin inşaatlarını Aralık ayında tamamladık. 800 yataklı Van Şehir Hastanesinin yapım ihalesini de önümüzdeki günlerde gerçekleştirmiş olacağız.Kardeşlerim, Van’da 10 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunların 7 tanesi bitti. Çaldıran ve Bahçesaray millet bahçelerimizin de projelendirme çalışmaları devam ediyor” şeklinde konuştu.

GÜZELSU TÜNELİ

Erdoğan; “Van - Hakkari güzergahında, Güzelsu ile Başkale arasında hizmet verecek 3 bin 150 metre uzunluğundaki çift tüplü Güzeldere tünelimizin Van – Hakkari yönündeki sağ tüpünü bitirerek hizmete açtık. Güzeldere Tünelinin tamamlanması ile 32 virajlar olarak bilinen ve kış aylarında ulaşımın güçlükle sağlandığı yol kesimini by – pass ederek yüksek bir standarda kavuşturduk. Böylece bu kesimdeki ulaşım süresini 40 dakikadan 6 dakikaya düşürdük. Tünelimizin sol tüpünde de kaplama beton çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah sol tüpü de 2025 yılı Temmuz ayı içerisinde tamamlayacağız” dedi.

ÇEVRE YOLU

Çevre yolu için de parantez açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi; “Edremit’ten başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş yoluna bağlanacak 41 kilometre uzunluğundaki Van çevre yolunu da 3 gidiş, 3 geliş olarak inşa ediyoruz. Projemizle şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu rahatlatacağız.

2018 yılında Sultan Alparslan ve İdrisi Bitlisi Feribotlarını kullanıma alarak günde 10 bin 500 ton yük taşıyarak yük taşıma kapasitesini 7 kat artırdık. Eski feribotlarla 5 saat süren seyir süresini de 3,5 saate düşürdük.

Tarım ve ormanda 5 baraj, 20 bulama tesisi, 142 taşkın koruma tesisi ve 5 hidroelektrik santral inşa ettik. Van – Erciş OSB’nin 25 hektar alan büyüklüğündeki ikinci etabının proje aşamasındayız. Van’da teşviklerimizle tamamlanan 442 özel sektör projesinde 14 milyar lira yatırım gerçekleşti, 34 bin kişilik istihdam sağladık.

Eski Van şehrinin ayağa kaldırılması için Ulu Cami, Kızıl Minareli Cami ve Hüsrev Paşa Hanının restorasyonlarına devam ediyoruz. Muradiye, Erciş, Çaldıran ve İpekyolu Bebek ve Çocuk Kütüphanelerini hizmete açtık.”

“BUNDAN SONRA DA VAN’A HİZMET ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında; “Allah ömür verirse bundan sonra da Van’a ve Vanlı kardeşlerimize aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Buradan şu gerçeği tüm teşkilatıma hatırlatmak istiyorum; Biz partimize ve ittifakımıza umut bağlayan, bize güvenen kimsenin yüzünü kara çıkartmadık. Kardeşlik hukukumuzu korudukça, dayanışma ruhumuzu sürdürdükçe Allah’ın izniyle çok daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyoruz. İftira atarak, çamur atarak, karalayarak üstümüze gelenlere prim vermeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz, oyunlarına gelmeyeceğiz. Bu oyunlar karşısında, bu kirli siyaset karşısında tüm teşkilatlarımızın her daim uyanık olmalarını bekliyorum. Kimi zaman kimlik siyasetiyle, kimi zaman mezhep ve meşrep tahrikiyle aramıza duvarlar ördüler. Böylece Türkiye’ye epeyce vakit kaybettirdiler. Türkiye’nin kalkınma iradesini sekteye uğrattılar, Türkiye’ye bölgesel ve küresel gelişmelerin dışında tuttular. Milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğini zedelemeye kalkanlara gereken dersi inanıyorum ki hanım kardeşlerim verecektir. 40 yıldır kanımızı emen terör belasından ülkemizi tamamen kurtardıktan sonra inşallah hedeflerimize koşar adımlarla gideceğiz. 85 milyonun arasına çekilen terör bariyeri yıkılınca inşallah birbirimize daha sıkı sarılacak, daha sıkı kenetleneceğiz. Farklı siyasi partilerin bu konuda ortak hissiyatı paylaştığını görmekten açıkçası memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Terörsüz Türkiye hedefimizi öyle ya da böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz. Temennimiz, bunun sükunet ve suhuletle halledilmesidir. Ama burada farklı hesaplar peşinde koşulursa biz zaten teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi çok daha kararlı şekilde devam ettiririz. Milletimize mahcup olacak, milletimizi sıkıntıya sokacak, milletimiz karşısında başımızı öne eğecek hiçbir işe tevessül etmedik. Demokrasiden, hukuktan ve meşruiyet zemininden asla ayrılmadık. Güvenlik ve özgürlük dengesini gözeterek ne güvenlik için demokrasiyi feda ettik, ne de aksi bir duruma izin verdik. Bu çizgimizi inşallah bundan sonra da muhafaza edeceğiz. Biz bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyonu kardeşçe yaşatmanın, muhabbetle kucaklaştırmanın mücadelesini vereceğiz. Van’da AK Parti’ye ve davamıza emek vermiş arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. İçinde bulunduğumuz üç aylarınızı ve yarın idrak edeceğimiz Miraç kandilinizi tebrik ediyorum.”