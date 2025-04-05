Üç dönemdir Muratpaşa Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Uysal, adaylık kararını sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla duyurdu. Partinin olağanüstü kurultaya gidiş sürecinin olağanüstü gelişmeler nedeniyle gündeme geldiğini kaydeden Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu süreci demokratik teamüller çerçevesinde yürütmesi gerektiğini ifade etti.

Demokrasiye katkı sunmak, partide birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla aday olduğunu belirten Uysal, "33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum" dedi.