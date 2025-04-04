Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) 2025 yılı Ocak ayına ait doğal gaz piyasası sektör raporunu açıkladı. Türkiye geneli verilerin yer aldığı raporda Van’a ait doğal gaz abone sayısı da açıklandı.

EPDK tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde toplam doğal gaz abone sayısı 21 milyon 100 bin 164 kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemi kapsayan raporda, Türkiye geneli Serbest Tüketici sayısı ise 816 bin 65 kişi olarak belirtildi.

Van özelinde ise AKSA Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’ne bağlı toplam abone sayısı 157 bin 822 olarak açıklandı. Bu rakam, 2024 Aralık ayında 157 bin 382 olarak bildirilmişti. 1 ayda Van’ın doğal gaz abone sayısında 440 kişilik bir artış kaydedildi.

Raporda, Van’daki Serbest Tüketici sayısı ise 7 bin 966 olarak yer aldı. Açıklanan verilere göre Van’daki abone dağılımı ve tüketim alışkanlıkları, ilin hem bireysel hem de ticari kullanıcılar açısından doğal gazın tercih edilen bir enerji kaynağı haline geldiğine işaret ediyor.