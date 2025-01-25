Nur Tatar Spor Salonu’nda yapılan AK Parti 8. Olağan Van İl Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’a yapılan yatırımları açıklarken, çevre yoluna da bir paragraf açtı.

“TRAFİK YOĞUNLUĞUNU RAHATLATACAĞIZ”

Uzun zamandır Van’ın gündeminde olan çevre yoluna değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; “Edremit’ten başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş yoluna bağlanacak 41 kilometre uzunluğundaki Van çevre yolunu da 3 gidiş, 3 geliş olarak inşa ediyoruz. Projemizle şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu rahatlatacağız” dedi.