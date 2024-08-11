Çukurova Havalimanı Açıldı, Şakirpaşa Havalimanı Kapanacak mı?

Adana ve Mersin'in ortak havalimanı olarak inşa edilen Çukurova Havalimanı, 10 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla büyük bir törenle hizmete açıldı. Ancak, bu açılış sonrası en çok merak edilen soru: Şakirpaşa Havalimanı'nın akıbeti ne olacak? Şakirpaşa Havalimanı kapanacak mı, uçuşlar devam edecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çarpıcı Açıklama! Şakirpaşa Havalimanı Kapanacak mı?

Çukurova Havalimanı'nın açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şakirpaşa Havalimanı hakkında çıkan kapanma söylentilerine son noktayı koydu. Erdoğan, Şakirpaşa Havalimanı’nın kapatılacağına dair iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu. Şakirpaşa Havalimanı, kapanmak yerine eğitim merkezi olarak kullanılmaya devam edecek.

Erdoğan’ın açıklamalarına göre, “Şakirpaşa Havalimanı’nı kapatacağız diyorlar. Böyle bir şey yok. Aydın’da bir eğitim merkezimiz var. Şakirpaşa Havalimanı, eğitim merkezi olarak hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca, burada yeni bir kargo binası inşa edilecek ve lojistik faaliyetlerde önemli bir rol oynayacak.” dedi.

Şakirpaşa Havalimanı’nda Ne Değişecek?

Çukurova Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın mevcut işlevi değişecek. Şakirpaşa Havalimanı, artık sadece sivil havacılık değil, aynı zamanda lojistik ve eğitim faaliyetlerine odaklanacak. Uçuşlar devam edecek, ancak havalimanının ana rolü eğitim ve kargo operasyonları olacak.

Yeni Çukurova Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte Adana ve Mersin arasındaki hava ulaşımı daha da kolaylaşacak. Ancak, Şakirpaşa Havalimanı’nın bölgedeki stratejik rolü de devam edecek ve önemli bir merkez olarak işlevini sürdürecek.

Yani, Adana’daki hava trafiğinde büyük bir değişim yaşanacak olsa da, Şakirpaşa Havalimanı’nın kapanması söz konusu değil. Aksine, bu havalimanı bölgesel eğitim ve lojistik ihtiyaçları için yeni bir döneme adım atıyor.