Türkiye'de çölleşme riskini ayrıntılı olarak gösteren resmi hassasiyet haritası, 2015 yılında tamamlanan Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi kapsamında TÜBİTAK-BİLGEM ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün işbirliğiyle 2024 yılı raporu olarak güncellenerek, kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklanan verilere göre ülke topraklarının yaklaşık yüzde 18’inin zayıf, yüzde 50,9’unun orta, yüzde 22,5’inin ise yüksek çölleşme hassasiyetinde olduğu bildirildi.

Haritaya göre Konya-Karapınar, Iğdır-Aralık ve Şanlıurfa-Ceylanpınar gibi bölgeler çok yüksek risk taşıyan “sıcak noktalar” olarak dikkat çekti. Tuz Gölü havzası, Ereğli-Karaman bölgesi ve Eskişehir çevresi orta-yüksek hassasiyet grubunda yer alırken, buna karşılık yeşil örtüsü, bol yağış ve nemiyle Karadeniz Bölgesi en düşük risk sınıfında bulunan bölge oldu.

İl bazında bakıldığında Aksaray yüzde 96,6, Şanlıurfa yüzde 96,4 ve Nevşehir yüzde 94,5 ile en hassas üç il olurken, Rize yüzde 84,2, Ardahan yüzde 77,1 ve Düzce yüzde 85,2 zayıf hassasiyet oranıyla en güvenli konumda olan iller arasında yer aldı.

VAN'IN VERİLERİ AÇIKLANDI

2024 yılı çölleşme verilerine göre Van’da toprakların yüzde 62,3’ü zayıf, yüzde 35,1’i orta ve yalnızca yüzde 2,6’sı yüksek hassasiyet sınıfında yer aldı. Buna göre Van’ın çölleşme riski Türkiye ortalamasının altında kaldı.

Van’da arazi kullanımına göre ormanların binde 36’sı yüksek risk taşırken, tarım arazilerinin yüzde 26’sı ve meraların yüzde 34’ü yüksek hassasiyet grubunda yer aldı.