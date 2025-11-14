AK Parti milletvekillerince hazırlanan 11. Yargı Paketi ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza, bir katına kadar artırılacak.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen "kanun teklifinin" çalışmalarını tamamladı.

KANUN TEKLİFİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULACAK

Gelecek hafta TBMM Başkanlığına sunulması öngörülen kanun teklifine göre, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza, bir katına kadar artırılacak.

AÇIK HAVADA ATEŞ EDENLERİN CEZASI ARTIRILACAK

Teklifle, bilişim suçlarıyla mücadelede de düzenlemelere gidilecek. Ayrıca meskun mahalde ateş edenlere verilecek cezalar da yükseltilecek.

CEZANIN ÜST SINIRI 3 YILDAN 5 YILA ÇIKARTILACAK

Bu kapsamda da meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen hapis cezasının 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı ise 5 yıla çıkarılacak. Böylece meskun mahalde silahla ateş edenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

KURUSIKI ATEŞ EDENLER 3 YILA KADAR HAPİS YATACAK

Kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahla ateş edenler 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi yerlerde silahla ateş edilmesi halinde verilecek ceza, yarı oranında artırılacak.

TRAFİKTE YOL KESMEYE 1 YILDAN 3 YILA KADAR CEZA HAPİS

"Trafikte yol kesme" eylemi, Türk Ceza Kanunu'nda müstakil suç olarak düzenlenecek. Hukuka aykırı davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecek.

Araçları gitmekte olduğu yerden başka yere götürenlere de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.