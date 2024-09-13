Çin, emeklilerle ilgili değişikliğe gidiyor.

Yaşlanan nüfus ve azalan emeklilik bütçesiyle mücadele eden Çin, 1950’den bu yana ilk kez değişiklik yapmaya kadar verdi.

Bu kapsamda da Çin’de yasal olarak emeklilik yaşı yükseltildi.

ERKEK VE KADINLARDA YAŞ DEĞİŞTİ

Ülkenin en üst düzey yasama organı, mavi yakalı işlerde çalışan kadınlar için yasal emeklilik yaşının 50'den 55'e, beyaz yakalı işlerde çalışan kadınlar için ise 55'ten 58'e yükseltilmesi önerilerini onayladı. Erkeklerde ise emeklilik yaşı 60’tan 63’e yükseldi.

15 YILDA BİR DEĞİŞTİRİLECEK

Bugün kabul edilen yasaya göre, emeklilik yaşlarındaki değişiklik 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek ve emeklilik yaşları her 15 yılda bir değiştirilecek.