Çin, bugün ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi’nden ‘Gaofen-14 02’ adlı uyduyu uzaya gönderdi. ‘Uzun Yürüyüş-3B’ taşıyıcı roketiyle yerel saatle 11.55’te uzaya fırlatılan uydunun belirlenen yörüngesine yerleştiği belirtildi.

Küresel ölçekte yüksek hassasiyetli stereo görüntüleri verimli bir şekilde elde edebilme kapasitesine sahip olan uydunun, ülkenin ekonomik kalkınmasına, ulusal savunma inşasına ve Kuşak Yol gibi stratejik projelerin uygulanmasına temel coğrafi bilgi desteği sağlayacağı kaydedildi.