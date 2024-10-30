Yerel halk, bu büyümeyi onun uzun yaşamının sembolü olarak görürken, "uzun ömür boynuzu" adını verdiği bu ilginç durumu sağlık açısından merak konusu haline getirdi. Doktorlar, bu büyümenin güneşe uzun süre maruz kalmayla ilişkili bir deri boynuzu olduğunu belirtmesine rağmen, Chen'in genel sağlık durumu oldukça iyi ve yaşam enerjisi yüksek.

Halkın İnancı

Chen'in alnındaki bu olağanüstü büyüme, çevresindekiler tarafından onun sağlıklı yaşamının bir işareti olarak yorumlanıyor; ancak uzmanlar, bu tür deri büyümelerinin genellikle iyi huylu olmasına rağmen, küçük bir kanser riski taşıdığını ifade ediyor. Bu nedenle, düzenli sağlık kontrollerinin yapılması gerektiğini vurgulayan doktorlar, halkı bilinçlendirmeye çalışıyor. Chen’in durumu, sosyal medya platformlarında geniş bir yankı bulurken, Douyin'de paylaşılan videolar, izleyiciler arasında şaşkınlık yarattı.

Benzer Durumlar Dünyada da Görülüyor

Chen, bu tür sıra dışı büyümelerle karşılaşan tek yaşlı kadın değil; 2019'da Hindistan'da yaşayan Shyam Lal Yadav'ın başında da benzer bir 10 santimetrelik "şeytan boynuzu" ortaya çıkmış ve bu durum ameliyatla tedavi edilmiştir. Ayrıca, Çin’in Sichuan bölgesinde "Gergedan Kadın" olarak bilinen Liang Xiuzhen’in başında da 13 santimetrelik bir çıkıntı bulunmakta, bu da benzer sağlık sorunlarını gündeme getiriyor.